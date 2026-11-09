Die Bücherei in Lindlar-Hohkeppel lädt am Samstag, 14. November, 18 Uhr, zu einer Lesung der Krimiautorin Susanne Schieble ins „Weisse Pferdchen“ ein. Für die Autorin, die vor mehr als 25 Jahren nach Hannover zog, ist die Veranstaltung ein Heimspiel, denn aus Frielingsdorf stammend ist sie ein echtes bergisches Mädel.

Ein Krimi in der Darts-Szene

Vorlesen wird sie aus ihrem Buch „TodesScheibe“, dem vierten Band ihrer Krimireihe rund um die Hauptkommissarin Williamson, die es – ähnlich wie Schieble selbst – aus dem Rheinland nach Hannover verschlagen hat. Der Fall spielt in der Darts-Sport-Szene. Im Interview mit dieser Zeitung hat die Autorin berichtet, dass seit vielen Jahren großer Darts-Fan ist und seit langem die Idee hatte, einen Krimi in der Szene spielen zu lassen. „Sie bietet eine Fülle skurriler, aber liebenswerter Charaktere, eine relativ geschlossene Blase begrenzter Protagonisten und viele Anknüpfungspunkte, da es wie in jeder Hochleistungsportart auch um Macht, Geld und Ruhm geht.“

Lesung mit Bütt und Schauspiel

Neben ihrer Liebe für die Kriminalliteratur gehört Schiebles Leidenschaft dem Theater. Ihr Markenzeichen ist daher nicht nur die Bütt, die sie als gebürtige Rheinländerin zu jeder Lesung mitbringt, sondern aufgrund ihrer jahrelangen Theatererfahrung auf den Bühnen in und um Hannover ihr lebhafter Vortrag, kündigt die Bücherei an. „Ihre Lesungen sind Events, eine Mischung aus Lesung und Schauspiel, mit der sie ihren Figuren auf unnachahmliche Weise Leben einhaucht und beweist, dass die Symbiose von Humor und Spannung wunderbar funktioniert.“

Karten für zehn Euro im Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es für zehn Euro in der Hohkeppeler Bücherei sowie im Edeka-Markt Braun in Schmitzhöhe. (r)