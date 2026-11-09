Lesung am Internationalen Tag der Kinderrechte

Das Forum XXelle lädt am Freitag, 20. November 2026, um 19 Uhr zu einer Lesung mit der Spiegel-Bestseller-Autorin Anne Dittmann in den Pollmannsaal der Alten Vogtei ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Unter dem Titel „Jungs von heute – Männer von morgen“ geht die Autorin der Frage nach, wie Jungen heute zu selbstbewussten, empathischen und verantwortungsvollen Männern heranwachsen können.

Männlichkeitsbilder, Erwartungen und Erziehung

Welche Rolle spielen traditionelle Männlichkeitsbilder, gesellschaftliche Erwartungen und die Erziehung? Dittmann zeigt, wie Rollenbilder die Entwicklung von Jungen prägen und wie Eltern und andere Bezugspersonen sie dabei unterstützen können, einen selbstbestimmten und respektvollen Umgang mit sich selbst und anderen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen der Umgang mit Gefühlen, Empathie und Gleichberechtigung sowie die Frage, welche Vorstellungen von Männlichkeit an die nächste Generation weitergegeben werden sollen.

Denkanstöße und gesellschaftlicher Dialog

Die Veranstaltung findet am Internationalen Tag der Kinderrechte statt. Das Forum XXelle, eine Kooperation der Gleichstellungsstellen der Städte Wiehl und Gummersbach, möchte mit der Lesung Denkanstöße geben und zum gesellschaftlichen Dialog einladen. Starre Rollenbilder schränken nicht nur die persönliche Entwicklung ein, sie prägen auch den Umgang miteinander. Ein offener Blick auf die Lebenswelten von Jungen kann dazu beitragen, gegenseitigen Respekt, Gleichberechtigung und ein gewaltfreies Miteinander zu stärken.

Eintritt frei, Spenden willkommen

Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden zugunsten des Vereins Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche e.V. sind willkommen. Die Lesung bietet Raum für Austausch und Gespräch. (ar)