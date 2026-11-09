Wenn et Trömmelche jeht, stehen sie parat: Am Wochenende haben die ersten Karnevalsvereine die fünfte Jahreszeit eingeläutet und blieben dabei nicht allein. Den Anfang machte am Samstag der Karnevalsverein Bielstein, der auf den Platz vor dem Rathaus in Wiehl eingeladen hatte. Zunächst begrüßte Präsident Michael Becher die Gästeschar, die sich in der klirrenden Kälte mit der einen oder anderen Tanzeinlage warm hielten.

Befreundete Vereine zu Gast in Wiehl

Unter den Besuchern tummelten sich auch zahlreiche Mitglieder befreundeter Vereine, so die KG Närrische Oberberger, die KG Rot-Weiß Denklingen, die Torwache Ründeroth samt Ründerother Karnevalsverein, der KV Blau-Weiß Oesinghausen, die Schönenbacher Karnevalsfreunde, die Narrenzunft Neye, die KG Eckenhagen, die Bergischen Jecken Funken, die sich erst 2025 gegründet haben, und die Tolle Elf Wildberg. Bevor die neuen Tollitäten die Bühne übernahm, performte das noch amtierende Dreigestirn von Prinz Conni, Bauer Melli und Jungfrau Nico nochmals zwei Sessionslieder.

Alte Hasen im neuen Bielsteiner Dreigestirn

Dann aber war der Moment gekommen: Begleitet von Jubelrufen marschierten Prinz Sebastian I. aus dem Hause Rau, Bauer Michael aus dem Hause Röser und Jungfrau Ralfina (Ralf Becher) Richtung Rathausplatz und verkündeten stolz ihr Motto, das passender nicht hätte sein können: „Jung und Alt, Hand in Hand - gemeinsam stark im Ehrenamt“. Denn das Dreigestirn sind langjährige Mitglieder den KV Bielstein. Prinz Sebastian ist sonst als Pressesprecher und Senatspräsident für die Karnevalisten unterwegs. Beruflich leitet er den Verkauf in einem Autohaus und engagiert sich zudem bei der Feuerwehr. Bauer Michael lenkt als erster Vorsitzender des Vereins die Geschicke des KVB und auch Jungfrau Ralfina ist seit vielen Jahren als Mitglied tief im Verein verwurzelt.

Geschwister als Denklinger Prinzenpaar

Bielsteins Tollitäten sind erfahren. Copyright: Schmittgen

Das neue Prinzenpaar der KG Rot-Weiß Denklingen stimmte sich in Wiehl schon mal auf seine eigene Sessionseröffnung ein, die am Sonntag auf dem Denklinger Burghof stattfand. Und das direkt mit einem Paukenschlag: Prinz und Prinzessin KG Rot-Weiß Denklingen sind nämlich Bruder und Schwester. Dominik I. aus dem Hause Sohn und Prinzessin Samira bilden ein Prinzenpaar, das mit viel jugendlicher Energie eine stimmungsvolle Session verspricht. Dominik ist 24 Jahre alt, seit 2019 Teil der Denklinger Karnevalsfamilie und beruflich als Mechatroniker unterwegs. Seine Leidenschaft gehört neben dem Karneval der Landwirtschaft und dem Heißluftballonfahren.

Einfahrt im Ballonkorb auf den Burghof

Ein Hobby, dass er sich mit seiner 19-jährigen Schwester Samira teilt. Sie ist bereits seit der Session 2016/2017 bei der KG und tanzte sowohl bei den Burgmäusen als auch bei allen drei Garden. Sie hat jüngst ihr duales Studium im Bereich Sport- und Bewegungstherapie begonnen und engagiert sich neben dem Karneval beim CVJM. Das neue Prinzenpaar, dass ganz seiner Leidenschaft entsprechend im Ballonkorb und begleitet von allen drei Garden auf den Burghof in Denklingen einfuhr, genoss sichtlich das Bad in der Menge.

Prinzenpaar hat geheiratet

Zuvor hatte die Burggarde mit ihrem Auftritt den Tag eröffnet. Danach übernahm das noch amtierende Prinzenpaar Prinz Robin I. und Lisa die Bühne, um sich ein letztes Mal der jecken Menge zu präsentieren. Die beiden haben die Session auch für ihr privates Glück genutzt und Hochzeit gefeiert. „Unsere Reise begann vor 364 Tagen und als wir vor einem Jahr hier standen, hätten wir es nicht für möglich gehalten, was in dem Jahr alles passiert“, sagte Prinz Robin. Das Motto „Zesamme sin mer eins“ habe sie durch die ganze Session getragen. Nach weiteren Auftritten der Gardegruppen, die Pänz von der Burg und der Burgmäuse, ging es auf den Höhepunkt zu. Prinz Dominik und Prinzessin Samira stiegen aus dem Ballonkorb auf die Bühne, wo sie ihr Hofstaat empfingen. Hier können sie auf Erfahrung zurückgreifen: Neben den Eltern steht ihnen das noch amtierende Prinzenpaar zur Seite.