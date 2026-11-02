Offene Generalprobe in der Turnhalle

Die neue Session hat noch nicht begonnen, dennoch standen am Wochenende in der Turnhalle in Reichshof-Wildbergerhütte alle Zeichen auf Karneval. Die Burggarde der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Denklingen hatte zum zweiten Mal zur „Offenen Generalprobe“ eingeladen und 24 Tanzgruppen folgten dieser nur zu gerne. „Wir haben die offene Generalprobe ins Leben gerufen, um den Garden und anderen Tanzgruppen einfach im Vorfeld der Session die Möglichkeit zu geben, mit ihrem neuen Programm Bühnenluft zu schnuppern, sich anderen Gruppen vorzustellen, im Gegenzug andere aber auch kennen zu lernen, sich auszutauschen und einfach einen Tag zusammen Spaß haben und sich auf die neue Session einzustimmen“, erklärte Dustin Köckerling, Kommandant der Burggarde Denklingen.

Größere Halle statt zwei Räume

Zusammen mit Trainerin Jessica Wennekamp hat Köckerling das Event ins Leben gerufen. Die Premiere 2025 fand in Eckenhagen statt. Doch dort stellten die Räume die Veranstalter vor eine Herausforderung. „Die Auftritte mussten in zwei verschiedenen Räumen stattfinden. Hier haben wir dank der Größe der Turnhalle einen großen Raum und eine Bühne. Das ist viel angenehmer, weil alle Besucher Platz finden und gemeinsam das Bühnenprogramm genießen können und sich nicht für einen Raum entschieden müssen“, so der Gardekommandant.

Die Dancing Kids eröffnen das Programm

Um kurz vor ein Uhr ging es dann auch los und die nach einer kurzen Vorstellung des Moderatorinnenduos bestehend aus Jessica Wennekamp und Jeanette Ginczek übernahmen die ersten kleinen und großen Tänzer die Showbühne. Begleitet von ihren Trainern und dem noch amtierenden Prinzen der Session 2025/2026 Norman Becker bahnten sich die Kinder und Jugendlichen der Dancing Kids des Ründerother Karnevalsverein den Weg durch die Menschenmenge.

Viel Applaus aus dem Publikum. Copyright: Schmittgen

Mitmach-Tanz zum Abschluss

Von Applaus begleitet zeigten die Kleinen was sie schon alles gelernt haben, gefolgt von den Großen der Dancing Kids die Beine und Arme in die Höhe schwangen. Zum Abschluss ihres Auftrittes folgte immer ein Mitmach-Tanz und auch dieses Mal waren sowohl die Moderatorinnen als auch das Publikum eingeladen, mit zu tanzen. „Auch wenn das Lied ‚Mariechen, ich kann nicht tanzen‘ hier nicht ganz so gut passt, denn ich glaube hier können alle tanzen, freuen wir uns über jeden der mit macht“, lachte Becker und die Mitglieder der anderen Tanzgruppen ließen sich da nicht zwei Mal bitten. Begeistert tanzten sie mit und verfolgten jeden Schritt der Dancing Kids, bevor diese begleitet von Applaus die Bühne wieder verließen, um der nächsten Gruppe Platz zu machen.

Dank des Prinzen und Auftritt der Burgmäuse

Denn sie waren bereits in den Startlöchern - die Windecker Burgmäuse der KG Dattenfeld aus den Rhein-Sieg-Kreis. Zuvor aber nutzte der noch amtierende Prinz die Gelegenheit, sich bei der Burggarde für die Veranstaltung zu bedanken. „Es ist einfach toll, außerhalb der Session mit den anderen Gruppen in Ruhe ins Gespräch zu kommen. Während der Jecken Tage ist dafür ja nicht wirklich Zeit“, so Becker. Dann durften die nächsten Tänzer auf die Bühne. In weiß-lila Röcke mit glänzenden Pailletten verziert, marschierten die jungen Tänzerinnen und ein Tänzer durch die Menge, wo sie sogleich mit ihrem Programm starteten, Beine nach Art des Can-Can hoch schwingend und Hebefiguren inklusive. Begeistert klatschten die anderen in die Hände und honorierten das Können der jungen Tänzer.

22 weitere Gruppen und After-Show-Party

Ihnen folgten noch 22 weitere Gruppen bevor abschließend noch die After-Show-Party winkte. Nach ihren Auftritten hatten die Gruppen die Chance, ihre Gespräche zu vertiefen und sich auf die kommende Session einzustimmen.