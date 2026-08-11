Die KG Tolle Elf Wildberg wird in der Karnevalssession 2026/2027 von einem Damendreigestirn regiert. Wie der Verein jetzt bekanntgab, übernehmen Prinz Ina I. aus dem Hause Hendricks, Bauer Svenja Baldus und Jungfrau Ina Rademacher die Tollitätenwürden. Für den Verein ist es eine besondere Session, denn die Wildberger Tanzgarde feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Drei Frauen mit Karneval im Herzen

Mit der Auswahl des Trifoliums setzt die KG auf drei Frauen, die den Wildberger Karneval seit vielen Jahren kennen und mitgestalten. Alle drei waren selbst als Tänzerinnen in der Tanzgarde aktiv und engagierten sich darüber hinaus in unterschiedlichen Bereichen des Vereins. Für die designierten Tollitäten sei es deshalb eine Herzensangelegenheit, gerade im Jubiläumsjahr Verantwortung zu übernehmen und den Karneval in Wildberg anzuführen. Angeführt wird das Dreigestirn von Prinz Ina I. Die 31-Jährige lebt heute in Rommerskirchen und arbeitet als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung. Seit 2009 gehört sie der KG Tolle Elf Wildberg an. Nach ihrer aktiven Zeit in der Tanzgarde blieb sie dem Verein treu und engagiert sich bis heute als Trainerin. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich unterwegs, besonders auf dem Fahrrad.

Verbunden mit Wildberg

Bauer Svenja (35) aus Köln ist Grundschullehrerin und seit 2004 Mitglied der KG. Vier Jahre lang trainierte sie die Minigarde und begleitete damit zahlreiche Nachwuchstänzerinnen auf ihrem Weg in den karnevalistischen Tanzsport. Sport und Tanzen zählen weiterhin zu ihren großen Hobbys.

Die Rolle der Jungfrau übernimmt Ina Rademacher aus Mönchengladbach. Die 35-Jährige arbeitet als Pflegefachkraft im Pflege- und Erziehungsdienst einer psychiatrischen Einrichtung und ist bereits seit 1999 Mitglied der KG. Sie stammt aus einer karnevalsbegeisterten Familie, die in Wildberg seit vielen Jahren fest mit dem Vereinsleben verbunden ist. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Schwester engagieren sich ebenfalls seit Langem in der KG.

Auch wenn die drei heute nicht mehr alle in Wildberg wohnen, fühlen sie sich dem Ort und der KG weiterhin eng verbunden. Diese Verbundenheit habe sie dazu bewegt, gemeinsam Verantwortung für den Wildberger Karneval zu übernehmen.

Aufgrund der kurzen Karnevalszeit findet die Proklamation schon am 27. November 2026 in der Glück-Auf-Halle in Wildberg statt. Dort werden Prinz Ina I., Bauer Svenja und Jungfrau Ina offiziell in ihre Ämter eingeführt und gemeinsam mit den Jecken in die Jubiläumssession starten.