Selbst gebastelte Laternen leuchten in den Straßen, Martinslieder erklingen – und vorneweg reitet Sankt Martin auf seinem Pferd. In den kommenden Tagen ziehen wieder zahlreiche Martinszüge durch Rhein-Berg. Die bislang gemeldeten Termine im Überblick:

Bergisch Gladbach

Mittwoch, 4. November: 18 Uhr, Kita am Golfplatz: Robert-Schuman-Str. 6 – Lutonstr.

Donnerstag, 5. November: 17 Uhr, Ev. Kita Bensberg im Familienzentrum E.N.G.E.L: Saaler Mühle.

Freitag, 6. November: 17 Uhr, Margot-Friedländer-Schule: Ginsterweg – Mohnweg – Steinbrecher Weg – Weidenweg. 17 Uhr, Heilsbrunner Hosenmätze, Zug durch Hebborn. 17 Uhr, KGS Bensberg: Schloßstr. – Gartenstr. – Steinstr. – Kauler Str. 17.30 Uhr, Siedlungsgemeinschaft Hermann-Löns-Viertel: Willy-Brandt-Str. – Ludwig-Quidde-Str. – Carl-von-Ossietzky-Str.

Samstag, 7. November: 16.30 Uhr, Bürgerverein Romaney: Kuckelberg.

Sonntag, 8. November: 17 Uhr, IG Stadtmitte: Hauptstr. – Laurentiusstr. – Konrad-Adenauer-Platz.

Montag, 9. November: 16.30 Uhr, Ev. Kindergartenverein Gronau/Familienzentrum Kradepohl: Kradepohlsmühlenweg – Mülheimer Str. – Piddelbornstr. bzw. Urbanst.e – Ferdinandstr. – Kradepohlsmühlenweg. 17.30 Uhr, Kita St. Nikolaus: Kaule – Im Uhlbruch – Kaule – Im Krähenwinkel. 18 Uhr, GGS Hand: Sankt-Konrad-Str. – Im Grafeld – Dellbrücker Str. – Mühlenstr. – Heideweg.

Dienstag, 10. November: 17 Uhr, EGS Bensberg: Schulhof – Kauler Str. – Rosenhecke – Eintrachtstr. 17.30 Uhr, Kath. Familienzentrum St. Marien: Mülheimer Str. – Dünnhofsweg – Gierather Str. 18 Uhr, GGS An der Strunde: Buchmühlenstr. – Hauptstr. – Konrad-Adenauer-Platz – Laurentiusstraße – Am Broich.

Mittwoch, 11. November: 17 Uhr, KGS Frankenforst: Taubenstr. – Tulpenstr. – Fasanenstr. – Nachtigallenweg – Hasenweg – Eidechsenweg – Im Schlangenhöfchen. 17.30 Uhr, Kita Klutstein: Klutstein – Katterbachstr. – Am Katterbach. 17.30 Uhr, Ev. Kita Quirl: Gnadenkirche – Q1 – Spielplatz. 18.15 Uhr, GGS Herkenrath: Dietrich-von-Dorendorp-Str. – Grünenbäumchen – Schillerstr. – Goethestr.

Donnerstag, 12. November: 17.20 Uhr, Kath. Montessori-Kita St. Severin: Vorplatz Kirche – Ommerbornstr. bis Lichtenweg – Parkplatz Kirche. 17.30 Uhr, Kita St. Josef: Altenheim – Pestalozzistr. – Holunderweg – Mohnweg – Werheide. 17.30 Uhr, GGS Hebborn. 17.30 Uhr, KGS In der Auen: Kirche St. Elisabeth – In der Auen – Am Brücker Bach – Am Eichenkamp – Ackerstr. – Asternstr. – Schürfelstr. 17.30 Uhr, GGS Moitzfeld: Diakonissenweg – Im Lerchenfeld – Rotdornweg – Moitzfeld – Barbarastr. – Im Finkenschlag – Habichtweg – Moitzfeld – Diakonissenweg. 17.30 Uhr, GGS Gronau: Dünnhofsweg – Gierather Str. – Rodemich – Neue Mühle. 18 Uhr, GGS Katterbach: Kempener Str. – Im Scheurenfeld – Katterbachstr. – Am Katterbach.

Freitag, 13. November: 17 Uhr, KGS Sand: Schulstr. – Greuel – Lichtenweg – St.-Rochus-Weg – Schulstr. – Dorfstr. 17.30 Uhr, Kita Wilde Wiese: Jägerstr. – Engelsfuhr. 18 Uhr, GGS Schildgen: Concordiaweg – Fahnerweg – Unterscheider Weg – Tannenweg – Erlenweg – Voiswinkeler Str. – Altenberger-Dom-Str.

Samstag, 14. November: 17.30 Uhr, Bürgerverein Herrenstrunden: Dorfplatz Herrenstrunden – Herrenstrunden – Herkenrather Tor – Strunder Delle.

Montag, 16. November: 17 Uhr, Fröbel-Kita ZAK: Sattlerweg – Reginharstr.

Dienstag, 17. November: 17.30 Uhr, Kita Dreckspatz: Hoppersheider Weg – Broicher Feld – Schlagbaumweg.

Kürten

Freitag, 6. November: 18 Uhr, Grundschulverbund Kürten & Olpe, Standort Olpe, mit dem Katholischen Kindergarten. Start: Schule, Abschluss: Dorfplatz.

Montag, 9. November: 17 Uhr, GGS Dürscheid; 17 Uhr, Die Gute Hand Biesfeld; 18 Uhr, Verein Alte Schule Eichhof.

Mittwoch, 11. November: 17.15 Uhr, GGS Biesfeld.

Donnerstag, 12. November: 18 Uhr, KGS Bechen.

Freitag, 13. November: 18 Uhr, Grundschulverbund Kürten & Olpe, Standort Kürten: Olpener Str., Marktfeld, Wipperfürther und Wermelskirchener Str., Schulhof Gesamtschule.

Overath

Dienstag, 3. November: 16.45 Uhr, Kita Der Bunte Luftballon in Overath; 17 Uhr, Kita St. Barbara in Steinenbrück.

Weckmänner gehören oft dazu. Copyright: Krantz (Archivbild)

Samstag, 7. November: 18 Uhr, Heimatverein Eulenthal, Start: an der Gaststätte „Zum Eulenthal“, Abschluss: auf dem Dorfplatz.

Montag, 9. November: 17.30 Uhr, OGGS Overath ab Bahnhofsplatz; 17.30 Uhr, Kita Die Erdmännchen in Untereschbach; jeweils 18 Uhr, Kita Zauberkiste und Kita Eichenweg.

Dienstag, 10. November: 17 Uhr, Marienkäfertreff Marialinden; 17 Uhr, Kita Immekeppeler Strolche; jeweils 18 Uhr GGS Sülztal in Steinenbrück sowie OGGS Vilkerath mit Kita Die Maulwürfe.

Mittwoch, 11. November: 16.30 Uhr, DRK-Kindertagesstätte Birken in Heiligenhaus; 17 Uhr, Kath. Kita St. Rochus; 17.30 Uhr, Kita St. Walburga.

Donnerstag, 12. November: 17.30 Uhr, OGGS Immekeppel und Kita Am Kielsberg; 18 Uhr, Kita Regenbogen in Steinenbrück.

Freitag, 13. November: 18 Uhr, OGGS Heiligenhaus.

Sonntag, 15. November: 18 Uhr, Rott Aktiv in Vilkerath, Habichtweg.

Montag, 16. November: 17.20 Uhr, OGGS Marialinden & DRK-Kita, Kirchplatz.

Mittwoch, 18. November: 17 Uhr, Katholische Kita St. Mariä Heimsuchung Marialinden.

Rösrath

Freitag, 6. November: 18 Uhr, GGS Hoffnungsthal, Start: Schulhof.

Samstag, 7. November: 17.30 Uhr, Martinszug in Kleineichen. 17 Uhr am Bürgerzentrum.

Dienstag, 10. November: Mit Einbruch der Abenddämmerung: Grundschulen am Sandweg mit „Gemeinsam für Rösrath“. Ziel: Schützenplatz.

Mittwoch, 11. November: Martinszug in Forsbach. Treffpunkt: 17.30 Uhr, Start: 18 Uhr an der GGS Forsbach am Kirchweg.

Odenthal

Mittwoch, 4. November: 18 Uhr, Grundschule Odenthal.

Donnerstag, 5. November: 18 Uhr, Grundschule Neschen.

Montag, 9. November: 17 Uhr, Kita Hüttchen.

Dienstag, 10. November: 17 Uhr, Grundschule Eikamp.

Mittwoch, 11. November: 17 Uhr, Grundschule Blecher.

Donnerstag, 12. November: 17.30 Uhr, Kita Eikamp.

Freitag, 13. November: 17 Uhr, Grundschule Voiswinkel; 17.45 Uhr, DRK-Kita Schöne Aussicht.

Samstag, 14. November: 17.30 Uhr, Martinszug der Anwohner Küchenberg.