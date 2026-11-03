Den ersten Glühwein schlürfen, einen kleinen Plausch mit Freunden oder Nachbarn halten, gemeinsam Martinslieder singen und vielleicht schon ein paar besondere Weihnachtsgeschenke besorgen - für all das bietet der Martinsmarkt vor dem Frechener Rathaus am Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, wieder Gelegenheit zur Genüge.

Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Marktplatz eine Mischung aus Kunsthandwerk, kulinarischen Angeboten und Unterhaltung für die ganze Familie. Der Markt öffnet am Samstag, 14. November, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. November, von 13 bis 19 Uhr.

Ort für Begegnungen

Organisiert wird der Martinsmarkt von Melanie und Marc Steven. Die Inhaberin des Cafés Schnörkellos und ihr Mann führen die Event-Agentur „Legendär Events“ und setzen sich nach eigenen Angaben engagiert dafür ein, den Markt fortzuführen. Melanie Steven beschreibt das Ziel so: „Wir möchten mit dem Martinsmarkt einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen und sich Zeit füreinander nehmen. Familien verbringen einen gemeinsamen Nachmittag, Freunde verabreden sich und Nachbarn begegnen sich. Diese Verbundenheit macht den Markt für uns besonders.“

Kunsthandwerk aus der Region

Mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Waren. Den Schwerpunkt sollen Kunsthandwerk und handgefertigte Arbeiten aus der Region bilden. Besucherinnen und Besucher finden dort Geschenkideen und Lieblingsstücke und können direkt mit den Menschen sprechen, die dahinterstehen und mehr über ihre Arbeit erfahren. Marc Steven betont das Engagement der Mitwirkenden: „Viele unserer Ausstellerinnen und Aussteller bereiten sich über Monate auf das Marktwochenende vor. In ihren Arbeiten stecken Können, Kreativität und große Sorgfalt. Wir freuen uns, ihnen in Frechen eine Bühne zu geben.“

Glühweinsaison eröffnen

Für Kinder gibt es Karussells und ein großes Trampolin. Herzhafte und süße Speisen, Glühwein, der „Holy Aperoly“ und weitere warme Getränke bieten Gelegenheit, den Rundgang über den Markt zu unterbrechen.

Martinslos des Lions Club

Auf das ganz große Los dürfen Besucherinnen und Besucher ebenfalls wieder hoffen: Der Lions Club Frechen verkauft beim Martinsmarkt wieder das Martinslos für einen Preis von fünf Euro. „Auch in diesem Jahr gibt es dank zahlreicher Spenden wieder viele tolle Preise zu gewinnen: getreu dem Motto 'Teilen macht Freude'“, so die Präsidentin der Frechener Lions, Michaela Schmitz-Höser.

Es warten laut Veranstalter unter anderem ein E-Bike, ein Staubsauger, ein Kaffeevollautomat, Airfryer, eine Fahrt mit einem Heißluftballon sowie VIP-Tickets für den 1. FC Köln auf die glücklichen Gewinner. Die Zahl der Lose ist limitiert.

Die Nummern der Gewinnlose werden nach der Ziehung durch den Frechener Bürgermeister Kai Uwe Tietz am 15. Dezember auf der Webseite des Lions Club und an allen anderen Verkaufsstellen bekanntgegeben.

Martinszug der Feuerwehr

Der Marktbesuch lässt sich am Sonntag, 15. November, mit dem Martinszug der Feuerwehr verbinden. Der Zug startet um 17 Uhr an der evangelischen Kirche und endet am Martinsfeuer auf dem Platz der Deutschen Einheit, direkt hinter dem Markt. (hmc)