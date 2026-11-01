Leverkusen
Dienstag, 3. November
GGS Astrid-Lindgren-Schule (Mathildenhof) Beginn: 18Uhr Zugweg: mittlerer Schulhof, Weg Richtung Sammelstelle im Park, vorbei am großen Spielplatz – Weg Richtung Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Leverkusen, Stamm Orion – Weg Richtung Kirche Sankt Matthias – Weg Park (Rundweg), Richtung kleiner SpielplatzMartinsfeuer: im Park, Wiese neben dem kleinen Spielplatz (offenes Feuer)
Donnerstag, 5. November
KGS Gezelin-Schule (Schlebusch) Beginn: 17 Uhr Zugweg: Schule, Opladener Straße, Runde im Park, zurück zur Schule über Opladener Straße Martinsfeuer: auf dem Schulgelände (Feuerschale)
GGS Am Friedenspark (Rheindorf)Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: durch den FriedensparkMartinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)
Montag, 9. November
GGS Heinrich-Lübke-Straße (Steinbüchel)Beginn: 17 Uhr Zugweg: Heinrich-Lübke-Straße, Straße Auf dem Weiherhahn, Von-Knoeringen-Straße, Heinrich-Lübke-Straße, zurück zur SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
KGS Remigius-Schule (Opladen) Beginn: 17.30 Uhr Zugweg: Schule, rechte Seite des Wiembachs, über die Wiembachbrücke, Lucasstraße, Burgplatz, Ruhlachstraße bis zur Wiembachallee, an der rechten Seite des Bachs bis zur Bielertstraße, Wiembachbrücke, entlang des Wiembachs, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
KGS Möwenschule (Wiesdorf) Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: Marktplatz, Hauptstraße, Adolfsstraße, Dhünnstraße, Kaiserstraße, Hauptstraße Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
Dienstag, 10. November
KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans-Christian-Andersen-Schule (Hitdorf) Beginn: 17.30 Uhr Zugweg: Lohrstraße, Am Buttermarkt, Hitdorfer Straße, bis zum Kirmesplatz, Hitdorfer Straße, Am Buttermarkt, Lohrstraße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
GGS Bergisch Neukirchen (Bergisch Neukirchen)Beginn: 18 Uhr Zugweg: Schule, Hüscheider Gärten, Blütenstraße, Hüscheider Straße, Hüscheider Gärten, Wiese vor der kleinen TurnhalleMartinsfeuer: auf der Grünfläche vor der kleinen Turnhalle (Feuerschale)
KGS Don-Bosco-Schule (Quettingen) Beginn: 17.30 UhrZugweg: vom Schultor In der Dasladen, rechts auf In der Dasladen, links Fußweg Spielplatz An der Feldgasse, weiter An der Schmitten, am Ende links Richtung In der Dasladen einbiegen – am Schultor In der Dasladen wieder zurück zur SchuleMartinsfeuer: Nein
Mittwoch, 11. November
GGS Waldschule (Waldsiedlung)Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Carl-Maria-von-Weber-Straße, Gluckstraße, Richard-Wagner-Straße, Hans-Sachs-Straße, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Fackelkranz)
KGS In der Wasserkuhl (Neuboddenberg)
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Kleingartengelände, SchuleMartinsfeuer: mehrere Feuerschalen auf der Wiese des Bolzplatzes
Donnerstag, 12. November
GGS Herderstraße (Quettingen)
Beginn: 17 UhrZugweg: Kein Umzug, nur Feier auf dem SchulhofMartinsfeuer: auf der Fußballwiese (Feuerschale)
GGS Im Kirchfeld (Lützenkirchen)
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Im Kirchfeld, Im Ziegelfeld, Lehner Mühle, Im Kirchfeld, SchuleMartinsfeuer: Auf dem Schulhof (Feuerschale)
GGS Opladen (Opladen)
Beginn: 18 UhrZugweg: Schulgebäude Herzogstraße, Herzogstraße, Kanalstraße, Birkenbergstraße, Peter-Neuenheuser-Straße, über den Schulhof des Landrat-Lucas-Gymnasiums, Schulgebäude HerzogstraßeMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
GGS Theodor-Fontane-Schule (Wiesdorf)
Beginn: 17 UhrZugweg: Fontanestraße, Bertha-von-Suttner-Straße, Elisabeth-Langgässer-Straße, SchuleMartinsfeuer: mittig auf dem Schulhof (Feuerschale)
GGS Erich-Klausener-Schule (Alkenrath)
Beginn: 17 UhrZugweg: Schulhof, über die Brücke am Bürgerbuschbach, Alkenrather Straße, Brüder-Bonhoeffer-Straße, Carlo-Mierendorf-Straße, Wilhelm-Leuschner-Straße, Park, Schulhof (es werden keine Straßen gekreuzt, alle Wege befinden sich auf den Fußwegen)Martinsfeuer: auf dem Schulhof (gemauerter Platz)
Freitag, 13. November
Förderschule Schule an der Wupper (Opladen)
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Haus-Vorster-Straße, Florastraße, Haus-Vorster-Straße, Beerenstraße, Sanddornstraße, Haus-Vorster-Straße, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
GGS Kerschensteinerschule (Küppersteg)
Beginn: 18 UhrZugweg: Schule, Pestalozzistraße, Aquilapark, Montessoriweg, Pestalozzistraße, Kerschensteinerstraße, Aquilapark, Pestalozzistraße, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)
Montag, 16. November
KGS Burgweg (Rheindorf)
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Burgweg, Ausgang Lehrerparkplatz, Felderstraße, Unterstraße, In den Dehlen, Am Vogelkreuz, Friedhofstraße, Auf der Grieße, Burgweg, Eulengasse, SchuleMartinsfeuer: auf dem Fußballplatz (offenes Feuer)
GGS Dönhoffstraße (Wiesdorf)
Beginn: 18 UhrZugweg: Schulhof, Hauptstraße, Adolfsstraße, Dhünnstraße, Kaiserstraße, Hauptstraße, Moskauer Straße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)
Mittwoch, 18. November
KGS Thomas-Morus-Schule (Schlebusch)
Beginn: 18 UhrZugweg: Schule, Johannes-Dott-Straße, Linienstraße, Bogenstraße, Reuterstraße, kleiner Fußweg parallel zum Karl-Carstens-Ring, Dhünnberg, Johannes-Dott-Straße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)
Donnerstag, 19. November
GGS Opladen, Standort Rheindorf (Rheindorf)
Beginn: 16.30 UhrZugweg: vom Schulgelände auf Felderstraße, rechts auf Netzestraße, Überquerung der Netzestraße auf dem Zebrastreifen, links ein Stück auf Netzestraße, rechts in den Friedenspark, Runde auf befestigten Wegen, wieder zurück auf Netzestraße, Überquerung auf dem Zebrastreifen, rechts zurück auf Felderstraße und SchulhofMartinszug: auf dem Schulhof (Feuerschale)
Leichlingen
Montag, 9. November
GGS Bennert
Beginn: 17 UhrZugweg: Bennert , Benrod, Bergstraße, An der Obstwiese, Ellenbogen, Querung L359, Dierath, Ellenbogen, Oberschmitte
Kita Uferstraße
Beginn: 17 UhrZugweg: Uferstraße, Am Staderhof, Weyermannstraße, Landwehrstraße, Uferstraße
Kita Büscherhof
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Wilhelm-Göddertz-Weg, Am Büscherhof, Alte Holzer Straße, Hasensprung
Dienstag, 10. November
KGS Kirchstraße
Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: Kirchstraße, Gartenstraße, Mittelstraße, Heinrich-Gier-Straße
Mittwoch, 11. November
Familienzentrum St. Joh. Baptist
Beginn: 17 UhrZugweg: Lingemannstraße, Montanusstraße, Goethestraße, Ludger-Kühler-Straße
Donnerstag, 12. November
GGS Witzhelden
Beginn: 16.45 UhrZugweg: Schulweg, Solinger Straße, Hauptstraße, Schulweg
GGS Uferstraße
Beginn: 17 UhrZugweg: Uferstraße, Am Staderhof, Weyermannstraße, Landwehrstraße, Uferstraße
Martin-Buber-Schule
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Kuhlenweg, Höhscheid, Höhscheider Weg, Kuhlenweg
OGGS Büscherhof
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Wilhelm-Göddertz-Weg, Stadtpark, Querung Montanusstraße, Alter Stadtpark
Freitag, 13. November
Kita Förstchen
Beginn: 17 Uhr Zugweg: Fliederweg, Schlehenweg, Holunderstraße, Fliederweg
Kita Flohkiste
Beginn: 17 Uhr Zugweg: Eicherhofpark
Villa Kunterbunt
Beginn: 17 UhrZugweg: Am Wasserturm, Fußweg um die Kita
Burscheid
Montag, 9. November
Familienzentrum Kleine Strolche
Beginn: 17.30 UhrZugweg: auf dem Kita-Gelände
Dienstag, 10. November
Verein „Hilgen lebt“
Beginn: 17.30 UhrOrt: Parkanlage Müllersbaum/Nähe Spielplatz
Donnerstag, 12. November
Kita Sterntaler
Beginn: 17 UhrZugweg: auf dem Kita-Gelände
Freitag, 13. November
GGS Dierath
Beginn: 17.30 UhrZugweg: Im Handerfeld
Montanusgrundschule
Beginn: 17.30 UhrZugweg: auf dem Schulhof