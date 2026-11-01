Leverkusen

Dienstag, 3. November

GGS Astrid-Lindgren-Schule (Mathildenhof) Beginn: 18Uhr Zugweg: mittlerer Schulhof, Weg Richtung Sammelstelle im Park, vorbei am großen Spielplatz – Weg Richtung Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Leverkusen, Stamm Orion – Weg Richtung Kirche Sankt Matthias – Weg Park (Rundweg), Richtung kleiner SpielplatzMartinsfeuer: im Park, Wiese neben dem kleinen Spielplatz (offenes Feuer)

Donnerstag, 5. November

KGS Gezelin-Schule (Schlebusch) Beginn: 17 Uhr Zugweg: Schule, Opladener Straße, Runde im Park, zurück zur Schule über Opladener Straße Martinsfeuer: auf dem Schulgelände (Feuerschale)

GGS Am Friedenspark (Rheindorf)Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: durch den FriedensparkMartinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)

Montag, 9. November

GGS Heinrich-Lübke-Straße (Steinbüchel)Beginn: 17 Uhr Zugweg: Heinrich-Lübke-Straße, Straße Auf dem Weiherhahn, Von-Knoeringen-Straße, Heinrich-Lübke-Straße, zurück zur SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

KGS Remigius-Schule (Opladen) Beginn: 17.30 Uhr Zugweg: Schule, rechte Seite des Wiembachs, über die Wiembachbrücke, Lucasstraße, Burgplatz, Ruhlachstraße bis zur Wiembachallee, an der rechten Seite des Bachs bis zur Bielertstraße, Wiembachbrücke, entlang des Wiembachs, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

KGS Möwenschule (Wiesdorf) Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: Marktplatz, Hauptstraße, Adolfsstraße, Dhünnstraße, Kaiserstraße, Hauptstraße Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

Dienstag, 10. November

KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans-Christian-Andersen-Schule (Hitdorf) Beginn: 17.30 Uhr Zugweg: Lohrstraße, Am Buttermarkt, Hitdorfer Straße, bis zum Kirmesplatz, Hitdorfer Straße, Am Buttermarkt, Lohrstraße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

GGS Bergisch Neukirchen (Bergisch Neukirchen)Beginn: 18 Uhr Zugweg: Schule, Hüscheider Gärten, Blütenstraße, Hüscheider Straße, Hüscheider Gärten, Wiese vor der kleinen TurnhalleMartinsfeuer: auf der Grünfläche vor der kleinen Turnhalle (Feuerschale)

KGS Don-Bosco-Schule (Quettingen) Beginn: 17.30 UhrZugweg: vom Schultor In der Dasladen, rechts auf In der Dasladen, links Fußweg Spielplatz An der Feldgasse, weiter An der Schmitten, am Ende links Richtung In der Dasladen einbiegen – am Schultor In der Dasladen wieder zurück zur SchuleMartinsfeuer: Nein

Mittwoch, 11. November

GGS Waldschule (Waldsiedlung)Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Carl-Maria-von-Weber-Straße, Gluckstraße, Richard-Wagner-Straße, Hans-Sachs-Straße, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Fackelkranz)

KGS In der Wasserkuhl (Neuboddenberg)

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Kleingartengelände, SchuleMartinsfeuer: mehrere Feuerschalen auf der Wiese des Bolzplatzes

Donnerstag, 12. November

GGS Herderstraße (Quettingen)

Beginn: 17 UhrZugweg: Kein Umzug, nur Feier auf dem SchulhofMartinsfeuer: auf der Fußballwiese (Feuerschale)

GGS Im Kirchfeld (Lützenkirchen)

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Im Kirchfeld, Im Ziegelfeld, Lehner Mühle, Im Kirchfeld, SchuleMartinsfeuer: Auf dem Schulhof (Feuerschale)

GGS Opladen (Opladen)

Beginn: 18 UhrZugweg: Schulgebäude Herzogstraße, Herzogstraße, Kanalstraße, Birkenbergstraße, Peter-Neuenheuser-Straße, über den Schulhof des Landrat-Lucas-Gymnasiums, Schulgebäude HerzogstraßeMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

GGS Theodor-Fontane-Schule (Wiesdorf)

Beginn: 17 UhrZugweg: Fontanestraße, Bertha-von-Suttner-Straße, Elisabeth-Langgässer-Straße, SchuleMartinsfeuer: mittig auf dem Schulhof (Feuerschale)

GGS Erich-Klausener-Schule (Alkenrath)

Beginn: 17 UhrZugweg: Schulhof, über die Brücke am Bürgerbuschbach, Alkenrather Straße, Brüder-Bonhoeffer-Straße, Carlo-Mierendorf-Straße, Wilhelm-Leuschner-Straße, Park, Schulhof (es werden keine Straßen gekreuzt, alle Wege befinden sich auf den Fußwegen)Martinsfeuer: auf dem Schulhof (gemauerter Platz)

Freitag, 13. November

Förderschule Schule an der Wupper (Opladen)

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Schule, Haus-Vorster-Straße, Florastraße, Haus-Vorster-Straße, Beerenstraße, Sanddornstraße, Haus-Vorster-Straße, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

GGS Kerschensteinerschule (Küppersteg)

Beginn: 18 UhrZugweg: Schule, Pestalozzistraße, Aquilapark, Montessoriweg, Pestalozzistraße, Kerschensteinerstraße, Aquilapark, Pestalozzistraße, SchuleMartinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)

Montag, 16. November

KGS Burgweg (Rheindorf)

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Burgweg, Ausgang Lehrerparkplatz, Felderstraße, Unterstraße, In den Dehlen, Am Vogelkreuz, Friedhofstraße, Auf der Grieße, Burgweg, Eulengasse, SchuleMartinsfeuer: auf dem Fußballplatz (offenes Feuer)

GGS Dönhoffstraße (Wiesdorf)

Beginn: 18 UhrZugweg: Schulhof, Hauptstraße, Adolfsstraße, Dhünnstraße, Kaiserstraße, Hauptstraße, Moskauer Straße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (Feuerschale)

Mittwoch, 18. November

KGS Thomas-Morus-Schule (Schlebusch)

Beginn: 18 UhrZugweg: Schule, Johannes-Dott-Straße, Linienstraße, Bogenstraße, Reuterstraße, kleiner Fußweg parallel zum Karl-Carstens-Ring, Dhünnberg, Johannes-Dott-Straße, Schule Martinsfeuer: auf dem Schulhof (offenes Feuer)

Donnerstag, 19. November

GGS Opladen, Standort Rheindorf (Rheindorf)

Beginn: 16.30 UhrZugweg: vom Schulgelände auf Felderstraße, rechts auf Netzestraße, Überquerung der Netzestraße auf dem Zebrastreifen, links ein Stück auf Netzestraße, rechts in den Friedenspark, Runde auf befestigten Wegen, wieder zurück auf Netzestraße, Überquerung auf dem Zebrastreifen, rechts zurück auf Felderstraße und SchulhofMartinszug: auf dem Schulhof (Feuerschale)

Leichlingen

Montag, 9. November

GGS Bennert

Beginn: 17 UhrZugweg: Bennert , Benrod, Bergstraße, An der Obstwiese, Ellenbogen, Querung L359, Dierath, Ellenbogen, Oberschmitte

Kita Uferstraße

Beginn: 17 UhrZugweg: Uferstraße, Am Staderhof, Weyermannstraße, Landwehrstraße, Uferstraße

Kita Büscherhof

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Wilhelm-Göddertz-Weg, Am Büscherhof, Alte Holzer Straße, Hasensprung

Dienstag, 10. November

KGS Kirchstraße

Beginn: 17.45 Uhr Zugweg: Kirchstraße, Gartenstraße, Mittelstraße, Heinrich-Gier-Straße

Mittwoch, 11. November

Familienzentrum St. Joh. Baptist

Beginn: 17 UhrZugweg: Lingemannstraße, Montanusstraße, Goethestraße, Ludger-Kühler-Straße

Donnerstag, 12. November

GGS Witzhelden

Beginn: 16.45 UhrZugweg: Schulweg, Solinger Straße, Hauptstraße, Schulweg

GGS Uferstraße

Beginn: 17 UhrZugweg: Uferstraße, Am Staderhof, Weyermannstraße, Landwehrstraße, Uferstraße

Martin-Buber-Schule

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Kuhlenweg, Höhscheid, Höhscheider Weg, Kuhlenweg

OGGS Büscherhof

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Wilhelm-Göddertz-Weg, Stadtpark, Querung Montanusstraße, Alter Stadtpark

Freitag, 13. November

Kita Förstchen

Beginn: 17 Uhr Zugweg: Fliederweg, Schlehenweg, Holunderstraße, Fliederweg

Kita Flohkiste

Beginn: 17 Uhr Zugweg: Eicherhofpark

Villa Kunterbunt

Beginn: 17 UhrZugweg: Am Wasserturm, Fußweg um die Kita

Burscheid

Montag, 9. November

Familienzentrum Kleine Strolche

Beginn: 17.30 UhrZugweg: auf dem Kita-Gelände

Dienstag, 10. November

Verein „Hilgen lebt“

Beginn: 17.30 UhrOrt: Parkanlage Müllersbaum/Nähe Spielplatz

Donnerstag, 12. November

Kita Sterntaler

Beginn: 17 UhrZugweg: auf dem Kita-Gelände

Freitag, 13. November

GGS Dierath

Beginn: 17.30 UhrZugweg: Im Handerfeld

Montanusgrundschule

Beginn: 17.30 UhrZugweg: auf dem Schulhof