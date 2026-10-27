Wie hängen ein geheimnisvolles Weltenportal, zwölf Fragen und die Leichlinger Stadtgeschichte zusammen? Das erfahren alle, die sich auf die digitale Rätseltour „Das Pohlig-Geheimnis“ einlassen. Mit dem Smartphone geht es auf der Suche nach versteckten Hinweisen und Bausteinen für ein rätselhaftes Tor quer durch die Stadt.