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StadführungNeue Rätseltour macht Leichlinger Stadtgeschichten zum Abenteuer

Wolfgang Blassig hat die digitale Stadtführung ehrenamtlich um eine interaktive Rätseltour erweitert.

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Wolfgang Blassing hat die digitale Rätseltour „Das Pohlig-Geheimnis“ entwickelt. Rabea Küpper von der Wirtschaftsförderung Leichlingen freut sich über das Engagement.

Wolfgang Blassing hat die digitale Rätseltour „Das Pohlig-Geheimnis“ entwickelt. Rabea Küpper von der Wirtschaftsförderung Leichlingen freut sich über das Engagement.

Copyright: Viktoria Langenhuizen

Wie hängen ein geheimnisvolles Weltenportal, zwölf Fragen und die Leichlinger Stadtgeschichte zusammen? Das erfahren alle, die sich auf die digitale Rätseltour „Das Pohlig-Geheimnis“ einlassen. Mit dem Smartphone geht es auf der Suche nach versteckten Hinweisen und Bausteinen für ein rätselhaftes Tor quer durch die Stadt.

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