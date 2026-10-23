Rabimmel, rabammel, rabumm: In Wesseling gehen in den kommenden Wochen eine ganze Reihe von Martinszügen durch die Straßen.
Sie erinnern an den heiligen Martin von Tours, der einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. Der erste Martinszug zieht im Wesselinger Stadtgebiet am Sonntag, 4. November, los, der letzte am Freitag, 13. November.
Wesseling-Mitte
Kita KinderReich, Gartenhallenbad, Elsässer Straße
Montag, 4. November, 17.45 Uhr, Elsässer Straße, Theodor-Körner-Straße, Birkenstraße, Birkenwäldchen, um den Spielplatz herum, Birkenstraße, Theodor-Körner-Straße, Kita
Kita KinderReich, Auf dem Sonnenberg
Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, Auf dem Sonnenberg, Bonner Straße, Uferstraße, Rheinuferpromenade, Oberwesselinger Straße, Grenzgasse
Kita Wirbelwind, Wilhelm-Rieländer-Straße
Freitag, 13. November, 16.45 Uhr, Flach-Fengler-Straße, Westring, Kita Wirbelwind
Goetheschule, Wilhelmstraße
Freitag, 13. November, 17.30 Uhr, Schule, Wilhelmstraße, Friedensweg, Georgstraße, Hubertusstraße, Karlstraße, Ferdinandstraße, Flach-Fengler-Straße, Hubertusstraße, Wilhemstraße, Schule
Keldenich
Albert-Schweitzer-Schule, Schillerschule und Kita Schatzkiste
Donnerstag, 5. November, 17.15 Uhr, Schulhof Schillerschule, Friedhofsweg, Kronenweg, An der Elsmaar, Sechtemer Straße, Oberdorfstraße, Schulstraße, Friedhofsweg, Schulhof Schillerschule
Kinderhaus und Familienzentrum Farbkleckse, Fuchsweg
Donnerstag, 5. November, 17.30 Uhr, Fuchsweg, Kolpingstraße, Bodelschwinghstraße, Klobbotzstraße Brandenburger Straße, Fuchsweg
Kita Apfelbaum, Alfterstraße
Montag, 9. November, 17 Uhr, Alfterstraße, Im Dich, Roisforfer Straße, Alfterstraße
Berzdorf
Brigidaschule, Kita Tummelkiste und Kita Entenfangschlösschen
Montag, 9. November, 17.45 Uhr, Schule, Hauptstraße, Nikolausstraße, Elisabethstraße, Sternenstraße, Bergerstraße, Emsstraße, Schule
Urfeld
Ortsausschuss Urfeld und Rheinschule
Freitag, 6. November,17.30 Uhr, Ehlenstraße, Jägerstraße, Fichtenweg, Rheinstraße, Domskuhlweg, Rheinschule, Josef-Kuth-Weg