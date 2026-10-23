Rabimmel, rabammel, rabumm: In Wesseling gehen in den kommenden Wochen eine ganze Reihe von Martinszügen durch die Straßen.

Sie erinnern an den heiligen Martin von Tours, der einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. Der erste Martinszug zieht im Wesselinger Stadtgebiet am Sonntag, 4. November, los, der letzte am Freitag, 13. November.

Wesseling-Mitte

Kita KinderReich, Gartenhallenbad, Elsässer Straße

Montag, 4. November, 17.45 Uhr, Elsässer Straße, Theodor-Körner-Straße, Birkenstraße, Birkenwäldchen, um den Spielplatz herum, Birkenstraße, Theodor-Körner-Straße, Kita

Kita KinderReich, Auf dem Sonnenberg

Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, Auf dem Sonnenberg, Bonner Straße, Uferstraße, Rheinuferpromenade, Oberwesselinger Straße, Grenzgasse

Kita Wirbelwind, Wilhelm-Rieländer-Straße

Freitag, 13. November, 16.45 Uhr, Flach-Fengler-Straße, Westring, Kita Wirbelwind

Goetheschule, Wilhelmstraße

Freitag, 13. November, 17.30 Uhr, Schule, Wilhelmstraße, Friedensweg, Georgstraße, Hubertusstraße, Karlstraße, Ferdinandstraße, Flach-Fengler-Straße, Hubertusstraße, Wilhemstraße, Schule

Keldenich

Albert-Schweitzer-Schule, Schillerschule und Kita Schatzkiste

Donnerstag, 5. November, 17.15 Uhr, Schulhof Schillerschule, Friedhofsweg, Kronenweg, An der Elsmaar, Sechtemer Straße, Oberdorfstraße, Schulstraße, Friedhofsweg, Schulhof Schillerschule

Kinderhaus und Familienzentrum Farbkleckse, Fuchsweg

Donnerstag, 5. November, 17.30 Uhr, Fuchsweg, Kolpingstraße, Bodelschwinghstraße, Klobbotzstraße Brandenburger Straße, Fuchsweg

Kita Apfelbaum, Alfterstraße

Montag, 9. November, 17 Uhr, Alfterstraße, Im Dich, Roisforfer Straße, Alfterstraße

Berzdorf

Brigidaschule, Kita Tummelkiste und Kita Entenfangschlösschen

Montag, 9. November, 17.45 Uhr, Schule, Hauptstraße, Nikolausstraße, Elisabethstraße, Sternenstraße, Bergerstraße, Emsstraße, Schule

Urfeld

Ortsausschuss Urfeld und Rheinschule

Freitag, 6. November,17.30 Uhr, Ehlenstraße, Jägerstraße, Fichtenweg, Rheinstraße, Domskuhlweg, Rheinschule, Josef-Kuth-Weg