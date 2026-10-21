Am 11. November ist der Gedenktag des heiligen Martin von Tours. Kinder mit Laternen ziehen, meist gefolgt von einem St. Martin auf einem Pferd, durch die Ortschaften zum Martinsfeuer und freuen sich über süße Wecken.

Martin von Tours wurde 316 oder 317 in der römischen Provinz Pannonia prima, die im heutigen Ungarn liegt, geboren. Er starb vermutlich am 8. November 397 und wurde drei Tage später beigesetzt. Als Soldat in Amiens begegnete er einem nackten Mann. Mit einem Schwerthieb teilte er seinen Mantel und gab dem Frierenden eine Hälfte. Die Tradition der Laternenfeste geht darauf zurück, dass Martins Leichnam mit einer Lichterprozession nach Tours geschifft wurde.

Die Termine im Überblick

Das sind die Martinszugtermine in den Städten Euskirchen und Zülpich sowie den Gemeinden Kall und Weilerswist, die die Verwaltungen der Redaktion mitgeteilt haben. Hinzu kommt noch eine Martinsveranstaltung auf Burg Satzvey.

Euskirchen

Billig: Samstag, 7. November, 18 Uhr, ab Dorfplatz Billiger Straße.

Dom-Esch: Mittwoch, 4. November, 17.30 Uhr, ab St.-Martinus-Kirche.

Elsig: Sonntag, 15. November, 17.30 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus.

Euenheim: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Euenheimer Straße/Ecke Johannesstraße.

Euskirchen: Dienstag, 10. November, 17 Uhr, ab Berliner Straße/Neustraße/Klosterplatz.

Euskirchener Heide: Sonntag, 8. November, 18 Uhr, ab Euskirchener Heide 1a.

Flamersheim: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab Markt Flamersheim.

Frauenberg/Oberwichterich/Irresheim: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab Bleibachbrücke Oberwichterich.

Großbüllesheim: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Schulhof GGS Großbüllesheim.

Kirchheim: Sonntag, 8. November, 17 Uhr, ab Pfarrkirche St. Martin.

Kleinbüllesheim: Donnerstag, 12. November, 18 Uhr, ab Paulstraße, Höhe der Kirche.

Kreuzweingarten/Rheder: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Quarzstraße in Rheder.

Kuchenheim: Dienstag, 10. November, 18 Uhr, ab Buschstraße.

Niederkastenholz: Samstag, 7. November, 17.30 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus.

Palmersheim: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Spielplatz.

Roitzheim: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Stephanusstraße/Kirche.

Schweinheim: Samstag, 7. November, 17.30 Uhr, ab Dorfplatz/Alte Schule.

Stotzheim: Donnerstag, 12. November, 18 Uhr, ab Raiffeisenplatz.

Weidesheim: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Kindergarten.

Wißkirchen: Freitag, 13. November, 17 Uhr, ab Wißkirchener Straße/Dorfplatz

Kall

Dottel: Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, Dottel, ab Bürgerhaus Dottel.

Golbach: Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, ab Ecke Ronnstraße/Oberstraße.

Kall: Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Pfarrkirche St. Nikolaus.

Keldenich: Montag, 9. November, 18 Uhr, ab Kirche Keldenich.

Krekel: Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, ab Kirche Krekel.

Rinnen: Donnerstag, 12. November, 18 Uhr, ab Kirche Rinnen.

Scheven: Samstag, 14. November, 18 Uhr, ab Dorfsaal Scheven.

Sistig: Samstag, November, 17.30 Uhr, ab Kirche Sistig.

Sötenich: Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Pfarrheim Sötenich.

Urft: Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Hermann-Josef-Haus.

Wahlen: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab Dorfplatz.

Wallenthal: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab Bürgerhalle Wallenthal.

Martinszug und Markt auf Burg Satzvey

In Satzvey hingegen findet am Samstag, 7. November, ein stimmungsvoller Martinszug mit vorweihnachtlichem Markt und traditionellem Martinsfeuer der Patricia Gräfin Beissel GmbH statt. Kinder und Familien sind von 14 bis 19 Uhr mit ihren Laternen willkommen, um gemeinsam auf der historischen Burg Satzvey das Martinsfest zu feiern. Der Markt im Burghof weckt die Vorfreude auf den Advent: An den Ständen finden sich schon erste Weihnachtsgeschenke, Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten oder hübsche Andenken. Auch frisches Stockbrot, Apfelpunsch und Glühwein für Klein und Groß dürfen nicht fehlen.

Die Musikerinnen von der Gruppe Die Irrlichter laden zum Mitsingen in den Bourbonensaal ein. Auf mittelalterlichen Instrumenten spielen sie traditionelle Lieder und singen gemeinsam mit den Gästen um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Um 17.15 Uhr führt Sankt Martin dann hoch zu Ross den Laternenumzug mit Kapelle zum großen wärmenden Martinsfeuer im Burgpark, wo der Bettler ihn erwartet.

Der Eintritt pro Person beträgt acht Euro für Erwachsene, 6,50 Euro für Menschen mit Behinderung, Schüler, Studenten und bei Gruppen ab 20 Personen, 5 Euro für Kinder von 4 bis 12 Jahren, für Kinder bis vier Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf im Internet.

tickets.burgsatzvey.de/events/

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Weilerswist

Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Mittwoch, 11. November, 18.30 Uhr, ab den Gleisen Höhe Sportplatz.

Kindergarten Großvernich II „Spatzennest": Montag, 2. November, 18 Uhr.

Lommersum: Dienstag, 10. November, 18 Uhr, ab Grundschule.

Metternich: Sonntag, 8. November, 17 Uhr, ab Bergstraße/Ecke Adlerweg.

Müggenhausen: Samstag, 7. November, 17.30 Uhr, an Alte Schule.

Vernich: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Stettiner Straße.

Weilerswist: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab Friedhof.

Zülpich

Bessenich: Montag, 9. November, 18 Uhr, ab Schützenstraße.

Dürscheven: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Dorfplatz.

Enzen: Sonntag, 8. November, 17 Uhr, Andacht, danach ab Kirche.

Füssenich/Geich: Freitag, 6. November, 17.30 Uhr, Messe, danach ab Kirche Füssenich.

Hoven: Dienstag, 10. November, 17.30 Uhr, ab Kirche, vorher kleine Andacht.

Juntersdorf: Sonntag, 8. November, 18 Uhr, ab Alte Schule.

Linzenich-Lövenich: Freitag, 13. November, 18 Uhr, ab „Auf der Koppel“.

Merzenich: Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, Segnung in der Kirche, danach Umzug.

Mülheim-Wichterich: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Ecke Josef-Beden-Straße/Niederberger Straße.

Nemmenich: Freitag, 6. November, 18 Uhr, ab Feuerwehrgerätehaus.

Niederelvenich: Samstag, 7. November, 17.30 Uhr, ab Dorfkreuz.

Rövenich: Sonntag, 15. November, 17 Uhr, ab Schützenplatz.

Schwerfen: Freitag, 13. November, 17.45 Uhr, Andacht in der Pfarrkirche, 18 Uhr ab Dorfplatz.

Sinzenich: Dienstag, 10. November, 17 Uhr, kurze Andacht, 17.15 Uhr, ab Kirche, Weckmänner gibt es im Pausenhof der Grundschule.

Ülpenich: Samstag, 7. November, 17.30 Uhr, ab Kirche.

Weiler in der Ebene: Freitag, 6. November, 17.45 Uhr, ab Gladbacher Straße.

Zülpich: Mittwoch, 4. November, 17.30 Uhr, historischer Martinszug ab Weiertor.

Sollte der Martinszug Ihres Dorfes in den Auflistungen der vier Städte und Gemeinden fehlen, bitten wir um Rückmeldung an eifel@kstamedien.de. Die Stadt Zülpich weist darauf hin, dass Ortschaften, die in der Übersicht nicht aufgeführt sind, keine Veröffentlichung wünschen. Weitere Martinszüge in anderen Städten und Gemeinden werden nachgereicht. So hatte die Stadt Mechernich dazu aufgerufen, dass Ortsbürgermeister noch bis Dienstag die Martinszüge an die Stadt übermitteln. (ets)