Laternen oder Alaaf?Haben Sankt Martin und Karneval am 11.11. etwas miteinander zu tun?

Wenn in den Tagen rund um den 11. November Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen und Martinslieder singen, wird in Köln gleichzeitig die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Um 11.11 Uhr heißt es in der Innenstadt Alaaf statt Laterne, Laterne.

Doch warum fallen der Martinstag und der Beginn der Karnevalssession auf dasselbe Datum? Und was verbindet die beiden Feste? Auf den ersten Blick haben Sankt Martin und Karneval wenig gemeinsam. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich einige Parallelen. Ob es auch einen historischen Zusammenhang gibt, ist allerdings nicht eindeutig geklärt.

Wer war Sankt Martin?

Der heilige Martin von Tours gehört zu den bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Der Überlieferung nach wurde er um das Jahr 316 im heutigen Ungarn geboren und diente zunächst als Soldat in der römischen Armee. Berühmt wurde er durch eine Geschichte aus seiner Zeit als Soldat: An einem kalten Wintertag begegnete er einem frierenden Bettler. Weil Martin nichts anderes hatte, teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab dem Mann eine Hälfte ab. Später wurde Martin Bischof von Tours im heutigen Frankreich. Er starb im Jahr 397. Sein Gedenktag ist der 11. November, an dem er der Überlieferung nach beigesetzt wurde.

Warum ziehen Kinder mit Laternen durch die Straßen?

An die Geschichte der Mantelteilung erinnern bis heute die traditionellen Martinszüge. Kinder basteln Laternen, ziehen singend durch die Straßen und begleiten häufig einen Reiter auf einem Pferd, der den heiligen Martin darstellt. Oft wird die Mantelteilung nachgespielt. Martinsfeuer, Martinslieder und der Weckmann gehören vielerorts ebenfalls zum Brauchtum.

Auch die Martinsgans hat eine lange Tradition. Eine Legende erzählt, Martin habe sich vor seiner Wahl zum Bischof in einem Gänsestall versteckt. Die Bürger sollen ihn mit Laternen gesucht haben. Das laute Geschnatter der Tiere soll ihn letzendlich verraten haben. Eine andere Erklärung für das Gänseessen liegt im bäuerlichen Jahreslauf: Der 11. November war früher ein wichtiger Stichtag, an dem Pacht und Abgaben fällig wurden – teilweise auch in Form von Gänsen. Der Martinstag war außerdem ein Anlass, noch einmal üppig zu essen und zu feiern.

Warum beginnt am 11.11. auch der Karneval?

Dass die Karnevalssession ausgerechnet am Martinstag beginnt, könnte ebenfalls mit einer Fastentradition zusammenhängen. Im Mittelalter galt die Zeit vor Weihnachten in der Kirche als Fastenzeit. Sie begann nach dem 11. November und dauerte ursprünglich mehrere Wochen. Der Martinstag war damit ein Anlass, vor dem Verzicht noch einmal ausgiebig zu essen, zu trinken und zu feiern.

Auch der Karneval hat eine Verbindung zum kirchlichen Fasten: Die ausgelassenen Tage vor Aschermittwoch bilden traditionell den Gegenpol zur vorösterlichen Fastenzeit. Bevor für mehrere Wochen Verzicht angesagt war, wurde noch einmal gefeiert.

Ob diese Traditionen tatsächlich der Grund dafür sind, dass die Karnevalssession am 11. November beginnt, ist allerdings nicht abschließend geklärt. Als weitere Erklärung wird die besondere Bedeutung der Elf als närrische Zahl genannt. Der heutige Sessionsauftakt um 11.11 Uhr ist jedenfalls eine eigene, im Laufe der Zeit gewachsene Karnevalstradition.

Was verbindet Sankt Martin und Karneval?

Auch wenn die historischen Ursprünge nicht unmittelbar zusammenhängen müssen, gibt es einige schöne Gemeinsamkeiten. Eine davon ist das Teilen. Beim Martinsfest steht die Mantelteilung im Mittelpunkt. Kinder ziehen von Tür zu Tür, singen Martinslieder und bekommen dafür Süßigkeiten. Im Kölner Karneval fliegen Kamelle von den Wagen in die Menge. In beiden Fällen werden Süßigkeiten verschenkt und Freude miteinander geteilt.

Auch das gemeinsame Feiern und Schlemmen spielt bei beiden Festen eine Rolle. Die Martinsgans gehört für viele zum November dazu, ebenso wie das gemeinsame Essen nach dem Martinszug. Im Karneval wird vor der Fastenzeit noch einmal ausgelassen gefeiert. Und während die Martinszüge Menschen in den Veedeln zusammenbringen, ziehen im Karneval ganze Stadtviertel gemeinsam durch die Straßen.

Der Kölner Theologe und Pfarrer Franz Meurer sieht noch eine weitere Gemeinsamkeit: Beide Feste hätten mit Gleichheit und Gemeinschaft zu tun. Sankt Martin begegnet einem Bettler auf Augenhöhe und teilt mit ihm seinen Mantel. Im Karneval werden gesellschaftliche Hierarchien zumindest für eine Weile auf den Kopf gestellt. Unter der Verkleidung kann jeder in eine andere Rolle schlüpfen.

Ob es also eine direkte historische Verbindung zwischen Sankt Martin und Karneval gibt, bleibt offen. Dass beide Feste am 11. November für Gemeinschaft, Großzügigkeit und ein wenig Ausgelassenheit stehen, lässt sich dagegen kaum übersehen.