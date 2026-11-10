Martinsumzüge in Wipperfürth und Drabenderhöhe

Der große Martinsumzug der Wipperfürther Grundschulen St. Antonius und GGS Mühlenberg/ Nikolausschule startet am heutigen Dienstag, 10. November, um 17.40 Uhr an den beiden Schulen und führt durch die Innenstadt. Die City wird daher kurz vorher für den Verkehr gesperrt, der Marktplatz schon ab 13 Uhr. Die Umleitung verläuft über die Ringstraße.

Der Heimatverein Drabenderhöhe veranstaltet am Donnerstag, 12. November, seinen Sankt-Martins-Umzug. Los geht es um 17 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche. Aufgrund der Sperrung der Autobahn A4 und des damit verbundenen Umleitungsverkehrs verläuft der Umzug in diesem Jahr nicht wie sonst über die Drabenderhöher Straße, teilt der Verein mit. Stattdessen geht es über die Straße Im Biesengarten, zum Turm der Erinnerung, wo der Abend seinen Ausklang findet. Die Weckmänner werden in diesem Jahr vom Heimatverein gespendet.

Tages darauf gibt es in der Nachbarschaft in Reener- und Nösnerland ein Martinssingen. Die Kinder singen im Nösnerlandpark und an drei Stationen in den umgebenden Straßen. Anschließend trifft sich Jung und Alt am Lagerfeuer im Park.

Vortrag und Angebote für Kinder

Hayan Issa, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie und Experte für Fußchirurgie, referiert am Mittwoch, 11. November, zum Thema „Degenerative Erkrankungen und Deformitäten des Vorfußes – Hallux valgus, Hammerzehe und Co.“. Der Vortrag im St.-Josef-Krankenhaus, Wohlandstraße 30 in Engelskirchen beginnt um 16 Uhr im Raum EG01 im Erdgeschoss des Krankenhauses, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Indoor-Spielplatz der Freien evangelischen Gemeinde Waldbröl geht in die vierte Saison. In diesem Winter wird der Gottesdienst-Saal in der Tersteegenstraße 16 bis März fünf Mal zu einem großen Spielfeld umgerüstet. Los geht es am Donnerstag, 12. November, von 15 bis 17 Uhr. Erstmals am Start sind eine neue Rollenrutsche und 40 Softbausteine unterschiedlicher Größe. Der offene Spielbereich richtet sich an Kinder bis sechs Jahre. Der Indoor-Spielplatz öffnet außerdem an den Donnerstagen 10. Dezember, 14. Januar, 11. Februar und 11. März jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Das Losemund-Theater feiert Premiere mit seinem Kinderweihnachtsstück: „Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen in einer Bühnenfassung von Gisela Schelhasse für Kinder ab 4 Jahre ist am Sonntag, 15. November, 17 Uhr, in der Aula der Realschule, Breiter Weg 8, zum ersten Mal zu sehen. Die Aufführung der Kinder- und Jugendgruppe in der Regie von Eva Deutschmann, Marie Bützler und Jasmin Dohrmann ist danach bis 5. Dezember noch fünfmal zu erleben.

Kino, Adventmarkt und Gedenken

Andreas Schnurbusch kommt. Copyright: Pick

Der Widerstand gegen den NS-Terror ist Thema des nächsten Films der Waldbröler Reihe „Kino für alle“. Am Freitag, 20. November, 19 Uhr, ist im evangelischen Gemeindehaus am Wiedenhof der Film „Sophie Scholl – die letzten Tage“ zu sehen. Kinder, die jünger als 12 sind, dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Am Freitag, 18. Dezember geht es weiter mit dem Film „Fröhliche Weihnachten – jetzt erst recht“. Auch die Termine im kommenden Jahr kann man sich schon vormerken: 29. Januar, 12. Februar, 19. März und 9. April.

Mit Musik, Gebäck, Bastelarbeiten und einer Tombola möchte dass CJG St.-Josefs-Haus auf die Adventszeit einstimmen. Am Samstag, 21. November, 12 bis 17 Uhr gibt es im Reitstall „Josefshof“ der Jugendhilfeeinrichtung in Reichshof-Eckenhagen, Blockhausstraße 22, zudem einen Aktivbereich mit Ponyreiten, Strohrutsche, Hüpfburg und Lagerfeuer zum Stockbrotbacken. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Kindern zugute.

Einen Raum für Erinnerung an Verstorbene, für Begegnung und Austausch bieten soll eine Gedenkfeier des SAPV Palliativvereins Oberberg am Samstag, 21. November, im Park-Hotel Nümbrecht. Eingeladen sind alle An- und Zugehörigen der Verstorbenen sowie die Mitarbeitenden der Dienste, die an der palliativen Versorgung beteiligt sind. Anmeldung unter info@sapv

oberberg.de oder unter (02261) 978 11-44.

True Crime, Gedenkabend und Finanztipps

„Wie töte ich meine Schwiegermutter?“ lautet der schwarzhumorige Titel einer Veranstaltung in der Hubertus-Halle in Gummersbach- Hülsenbusch.

Der Krimiautor und ehemalige Kriminalhauptkommissar Andreas Schnurbusch hält am Samstag, 21. November, 19 Uhr, einen multimedialen Vortrag über die Tücken des perfekten Mordes. Mit True-Crime-Fakten und Anekdoten will Schnurbusch auf unterhaltsame Weise zeigen, wie schwierig es ist, ein Verbrechen zu planen, durchzuführen und erfolgreich zu vertuschen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Evangelische Kirchengemeinde Gummersbach veranstaltet am Sonntag, 22. November, 17 Uhr, in der Kirche eine Gedenkveranstaltung zum 105. Geburtstag von Margot Friedländer. Das Programm wird von der Gummersbacher Autorin und Künstlerin Sabine Wallefeld gestaltet. Athina Poullidou wird den Abend am Klavier begleiten, Pfarrer Knut Berner hält einen Kurzvortrag über „das Böse“.

Wie können Frauen sich finanziell absichern? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Informationsveranstaltung „Teilzeit-Falle Altersarmut: Wie Frauen ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten können“ am Mittwoch, 25. November, 17.30 Uhr, im Innovation Hub Bergisches RheinLand in Gummersbach. Geboten werden praktische Informationen und Gelegenheit zum Austausch. Unter anderem spricht Ruth Maria Schüler vom Institut der deutschen Wirtschaft zum Thema. Die Veranstaltung der Regionalagentur Region Köln ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich bis zum 20. November bei nicole.breidenbach@obk.de.