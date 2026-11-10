Die Vertreterinnen und Vertreter der 21 evangelischen Kirchengemeinden, Werke, Dienste und Einrichtungen des Kirchenkreises An der Agger haben am Wochenende in Nümbrecht ihre Herbstsynode abgehalten. Die evangelische Kirche befindet sich mitten in einem weitreichenden Umbau.

Impuls für eine moderne Kirche

Prof. Ralf Frisch (Nürnberg) warb im Freitagabendvortrag unter dem Titel „Mehr Gott wagen“ für eine moderne Kirche, die die Beziehung zu Gott stärker in den Mittelpunkt rückt. Die Synodalen diskutierten dies lebhaft, auch mit Bürgermeister Thomas Hellbusch, der die Grüße der Gemeinde Nümbrecht überbrachte.

Braun: Qualität statt Quantität

Superintendent Michael Braun räumte in seinem Bericht ein, dass die evangelische Kirche kleiner wird. „Das widerspricht existentiell unseren langjährigen Erwartungen an stetiges Wachstum. Wichtig sind aber nicht Zahlen, sondern die Aufgabe, glaubensstarke Kirche für die heutige Zeit zu sein.“ Es gelte, klare Worte in den Sorgen unserer Zeit zu finden, das Feld nicht Populisten zu überlassen und auf Qualität statt Quantität zu achten.

Gebäude werden klimaneutral umgebaut

Sinkende Geburtenraten, eine alternde Gesellschaft und mehr Sterbefälle als Taufen beschäftigen die Synode seit Jahren. Mehr als zwei Drittel der Kirchengemeinden passen derzeit ihre Gebäude an, um ein klimaneutrales, modernes Kirchenleben zu ermöglichen. Die Planung dafür soll bis Ende 2027 stehen. Braun betonte, die Maßnahmen seien teuer, ein Verzicht würde aber höhere Energiekosten bedeuten. Viele Gemeinden könnten sich den Umbau leisten, weil sie sich im Gebäudebestand verkleinern.

Finanzen solide und fast ausgeglichen

Der Kirchenkreis sieht sich bei den Haushaltsberatungen für 2027 und 2028 gut aufgestellt. Nach Sparbeschlüssen im Jahr 2025 seien die Finanzen solide und fast ausgeglichen, so Verwaltungsleiter Thomas Hildner. Viele Kirchengemeinden wollen dies nun auch für ihre eigenen Haushalte umsetzen.

Generationswechsel im Pfarramt fast abgeschlossen

Der Generationswechsel im Pfarramt ist nach Brauns Angaben fast abgeschlossen. Im vergangenen Jahr gab es zehn Ordinationen von Prädikanten sowie neuen Pfarrerinnen und Pfarrern. Im kommenden Jahr gehen noch vier oder fünf Personen in den Ruhestand.

Große Bauvorhaben: Gemeindezentrum und Oberberger Dom

Baulich stehen große Vorhaben an. Die Kirchengemeinde Gummersbach plant die Renovierung ihres Innenstadt-Gemeindezentrums. Am Oberberger Dom sind nach Brauns Worten noch einige Millionen Euro aufzubringen; die Turmrenovierung hat bereits über 3 Millionen Euro gekostet. Beim Kirchenschiff ist der Dachstuhl bereits entrümpelt worden. Dort hatte man im 19. Jahrhundert Dämmmaterial eingebracht, das nun dringend entfernt werden musste. Dach und Kirchenschiff stehen noch an, die Fenster sind in Ordnung. Das Projekt werde den Kirchenkreis die nächsten zehn Jahre begleiten.

Auftritt beim Kirchentag in Düsseldorf

Der Kirchenkreis wird beim 40. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 5. bis 9. Mai 2027 in Düsseldorf vertreten sein, zu dem über 100.000 Teilnehmende erwartet werden. Am Auftaktabend ist ein eigener Stand mit oberbergischer Gastfreundschaft geplant.

Amtszeit des Superintendenten endet

Superintendent Jürgen Braun Braun selbst steht vor einer Zäsur: Seine achtjährige Amtszeit endet. Im Herbst 2027 wird also ein neuer Superintendent oder eine neue Superintendentin gewählt. Braun kann noch einmal kandidieren und plant, bis 67 zu arbeiten. Die Entscheidung darüber liegt bei den Kreissynodalen. (ar)