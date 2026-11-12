Genau wie Laternenumzüge und Weckmänner gehören Martinsgänse für viele zur Tradition, aber die Preise steigen vielerorts. Das liegt unter anderem an höheren Produktionskosten und auch an den Folgen der Vogelgrippe.

Schlachtungen in NRW auf Zehn-Jahres-Tief

Einer Statistik des Landesbetriebs IT.NRW zufolge waren die Gänseschlachtungen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 auf dem niedrigsten Niveau innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Demnach wurden in 18 Schlachtbetrieben 16.107 Gänse geschlachtet. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich der Martinszeit mitteilt, waren das 28,8 Prozent weniger als 2024. Im Vergleich zu 2015 lag der Rückgang sogar bei 32,9 Prozent.

Preise steigen auf bis zu 24 Euro pro Kilogramm

Laut WDR kostete das Kilogramm Gans im vergangenen Jahr etwa 20 Euro, inzwischen lägen die Preise zwischen 20 und 24 Euro pro Kilogramm. So koste eine ganze Gans schnell mehr als 100 Euro. Kosten für Futter, Energie und Personal seien gestiegen.

Viele Gänse aus Polen

Nur ein kleiner Teil der Gänse, die hier gegessen werden, komme aus Deutschland: rund 15 Prozent. Ein Großteil komme aus Polen, weil dort deutlich günstiger produziert werde. Das setzt auch die heimischen Betriebe unter Preisdruck. Laut Informationen des WDR zeichne sich ein neuer Trend ab: Ente statt Gans. Denn von dem kleineren Produkt könnten trotzdem vier oder auch sechs Personen satt werden. Trotzdem: Vom Tisch ist die Gans aus Kostengründen noch nicht.

Gänseliebhaber im Rhein-Sieg-Kreis dürfen aufatmen

„Bei uns sind die Preise gleich geblieben“, sagt Astrid Telohe, Inhaberin des Geflügelhofs Wirtz in Niederkassel-Rheidt. Bei dem Familienunternehmen werden die Weidegänse artgerecht – und wie der Name schon sagt – auf der Weide gehalten, mit viel Platz zum Herumlaufen. „Es ist schwer“, sagt Telohe weiter. Der Geflügelhof versuche intern und an anderer Stelle zu sparen, um die gestiegenen Kosten nicht an die Kunden weiterzugeben. Diese sollen sich die Martins- oder Weihnachtsgans auch weiterhin leisten können. 20,90 Euro kostet das Kilo, wenn man direkt auf dem Hof einkauft. „Wir verkaufen auch an umliegende Geschäfte und die machen natürlich ihre eigene Preise.“ Eine Gans bringe vier bis fünf Kilo auf die Waage.

Traditionell zu Weihnachten: Gans. Copyright: dpa

Beratung und Bestellung: Auch Keule und Brust gefragt

Wer nicht so genau weiß, wie schwer die Gans sein muss, damit alle satt werden, kann sich am Telefon beraten lassen. „Kunden geben dann einfach an, wie viele Personen von der Gans essen sollen und wir rechnen das in Kilogramm um.“ Die Bestellung gehe zudem auch per Mail oder direkt auf dem Hof – nicht nur für die ganze Gans, auch für Keule oder Brust. Innereien seien stärker nachgefragt als noch vor einigen Jahren.

Vogelgrippe: Strenge Hygienemaßnahmen auf dem Hof

Die Vogelgrippe ist auf dem Geflügelhof Wirtz zwar nicht angekommen, „aber wir waren schon ganz kribbelig“ Strenge Hygienemaßnahmen sollen dafür sorgen, dass das Geflügel sicher ist. Wer auf die Weide gehe, ziehe sich andere Gummistiefel, Kittel und Handschuhe an. Damit die Gänse nachts vor dem Fuchs sicher sind, geht's abends in den Stall.

Weihnachten ist die Hochsaison: Früh reservieren

Sankt Martin sei „eine kleine Hochburg“, viel mehr Gänse verkaufen Astrid und Franz-Josef Telohe zu Weihnachten. Schon jetzt gehen die Bestellungen ein. Die Menge an Tieren ist begrenzt, wer ein stressfreies Weihnachten mit Gänsebraten wolle, müsse früh reservieren.

Preis seit 2024 nicht angehoben

Auch beim Bauerngut Schiefelbusch in Lohmar kommen jeden Tag Vorbestellungen an. Für Sankt Martin waren es gar nicht so viele, verrät eine Mitarbeiterin des Bauernguts. Die Großzahl werde zu Weihnachten verkauft. „Das läuft jetzt schon gut an.“ Seit zwei Jahren wurden die Preise nicht angehoben: 20,90 Euro auch hier. Bisher seien Gänse noch vorrätig, aber spätestens bis eine Woche vor Weihnachten müsse die Bestellung eingegangen sein. „Wir haben feste Schlachttermine.“ (var)