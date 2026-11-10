Die Kunst sucht sich ihre Räume, oft unvermutet in der Nachbarschaft. Mit dem Event „Offenes Atelier Oberberg“ enthüllt die Engelskirchener Kulturinitiative Engelsart seit mehr als 20 Jahren verborgene Orte der kreativen Heimarbeit. 33 solche Arbeitsplätze zwischen Engelskirchen-Loope und Reichshof-Mittelagger standen am Samstag und Sonntag Besuchern offen. Viele neue Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich, einige wurden über die Engelsart-Ausstellung „Best of 25“ angeworben, berichtet der Maler und Mitorganisator Achim Lahr, der auch selbst in sein Wohn- und Arbeitshaus in Loope öffnete.

Ein Gesamtkunstwerk in Hollenhagen

Zum ersten Mal dabei war beispielsweise Elisabeth Sommer (66). Ihr Atelier liegt in Hollenhagen, einer früheren Ferienhaus-Siedlung nahe Engelskirchen-Schnellenbach. Das Holzhaus ist selbst ein Gesamtkunstwerk, der pittoresk verwilderte Garten von allerlei Fundsachen und Skulpturen bevölkert. Drinnen drängen sich noch viel mehr Kunstwerke in den Blick. Und doch ist immer wieder Platz für kleine Konzerte, die Elisabeth Sommer hier veranstaltet. An diesem Nachmittag wird sie selbst die befreundete Sängerin Meike Astor bei Schubert-Liedern am Klavier begleiten. Die Schauspielerin Rita Winter zeigt ihr Theatersolo „Todsicher“.

Von der Ärztin zur Bildhauerin

Bis dahin ist es noch Zeit, allen Besuchern wird eine Tasse Tee angeboten. Die Gastgeberin hat in diesen Räumen bis vor fünf Jahren als Ärztin mit dem Schwerpunkt Homöopathie praktiziert. Erst danach fand sie die Zeit für ihre künstlerische Leidenschaft und studierte in Essen vier Semester Bildhauerei. Elisabeth Sommer arbeitet mit Holz und Metall, etwa, wenn sie Baumwurzeln in bespielbare Harfen verwandelt. Oder sie spürt den Strukturen eines Serpentin-Steins nach, geht in Dialog mit dem Material und lässt sich leiten, bis sich ein Thema wie „Schmerz“ oder „Betende Hände“ von selbst herausbildet. Geht etwas zu Bruch, wird es wieder geflickt, aber der Schaden als goldene Fuge kenntlich gemacht, wie bei der japanischen Kintsugi-Technik.

„Es geht immer um Heilung“

„In der Tiefe geht es immer um Heilung“, sagt Sommer. „Ich bin ja auch im Ruhestand Ärztin geblieben. So wie mein Bruder immer die Welt als Ingenieur sehen wird.“ Die Bildhauerei habe für sie auch eine selbsttherapeutische Wirkung, nicht zuletzt wegen der Arbeit mit den Händen. „Als Arzt behandelt man die Leute ja nicht, man belabert sie.“

Christiana Schwarz in Ründeroth. Copyright: Thies

Architektin mit Computer in Ründeroth

Christiana Schwarz hat ihr Geld ein Berufsleben lang ebenfalls nicht mit Kunst verdient, aber durchaus mit Kreativität, nämlich als Architektin, zuletzt im Dienst der Stadt Langenfeld. Sie zeigt ihre Bilder und Objekte in einem Fachwerkhaus, etwas versteckt gelegen im malerischen Zentrum von Ründeroth. Zum professionellen Handwerkszeug, das ihr als Künstlerin nützt, gehört der Computer.

Zeichen gegen die KI-Bilderflut

Konzeptionelle Bildschaffung“ nennt sie Methode, mit der sie eigene Fotos oder Zeichnungen arrangiert, schichtet und verfremdet. Sie schätzt den schnellen digitalen Zugriff: „Ich bin ungeduldig.“ Zugleich will sie ein Zeichen setzen gegen die von künstlicher Intelligenz verursachte Bilderflut, jedem ihrer Werke geht ein gesellschaftspolitischer Gedanke voraus, erläutert Christiana Schwarz. Etwa, wenn sie Supermarktäpfel schrittweise konfektioniert, bis nur noch blaue Standardquadrate übrig bleiben, „Blue Grannies“ eben. Ein Kommentar zur Industrialisierung des Obstanbaus und dem Verlust an Artenvielfalt.

Vielfalt der Kunstlandschaft

Wer hätte dergleichen in einem Ründerother Fachwerkhaus vermutet? Um die Diversität der oberbergischen Kunstlandschaft, das zeigt das „Offene Atelier“, muss man sich zumindest nicht sorgen.