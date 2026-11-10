Wer am Wochenende spät aus Köln zurück ins Bergische will, könnte künftig früher aufbrechen müssen. Denn der Rheinisch-Bergische Kreis will bei seinen Nachtbussen weiter sparen. Die letzten Fahrten gegen 3 Uhr sollen auf gleich acht Linien entfallen. Auch zwei Nachtbuslinien selbst stehen vor dem Aus. Das ist Teil eines neuen Sparpakets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), über das am Donnerstag, 12. November, der Ausschuss für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur des Kreistags berät.

Kreis will 160.000 Euro jährlich einsparen

Rund 160.000 Euro jährlich will der Kreis mit den jetzt vorgelegten Maßnahmen einsparen. Bis Ende 2029 summiert sich das auf etwa 480.000 Euro. Einschließlich einer gesondert beratenen Neuregelung für das flexible Fahrangebot wupsiCar sollen es 510.000 Euro werden. Die Einsparungen sind Teil der Bemühungen des Kreises, seinen Haushalt zu entlasten. Dabei gehört der Nahverkehr zu den größten Ausgabenposten, die der Kreis selbst beeinflussen kann.

Letzte Nachtbusfahrten sollen am Wochenende entfallen

Besonders einschneidend dürfte für Nachtschwärmer der geplante Wegfall der letzten Nachtbusfahrten sein. Auf den Linien N26, N28, N41, N42, N43, N44, N45 und N46 sollen die Fahrten zur Stunde 3 in den Nächten auf Samstage, Sonntage und Feiertage gestrichen werden. Betroffen sind Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal und Wermelskirchen. Allein damit ließen sich nach Berechnungen der Verwaltung jährlich 80.000 Euro sparen.

Schwache Auslastung als Begründung

Die Begründung: Die letzten Nachtbusse seien deutlich schwächer ausgelastet als die vorherigen. Ihre Nachfrage erreiche nur etwa 40 Prozent derjenigen der ersten beiden Nachtfahrten. Alternativen hat die Verwaltung geprüft, aber verworfen. Taxen seien nicht günstiger, wechselnde Fahrtrichtungen bei Ringlinien für Fahrgäste schwer verständlich. Würde stattdessen die erste Nachtfahrt gestrichen, schrumpfte das Einsparpotenzial von 80.000 auf lediglich 20.000 Euro.

N41 und N42 sollen zusammengelegt werden

Doch dabei soll es nicht bleiben. Die Nachtbuslinien N41 und N42, die bislang in entgegengesetzten Richtungen einen Ringverkehr zwischen Bergisch Gladbach und Odenthal bedienen, sollen zusammengelegt werden. Die N42 würde verschwinden. Stattdessen soll die N41 von Odenthal über Glöbusch, Blecher, Altenberg, Voiswinkel und Hebborn zurück zum Bergisch Gladbacher Bahnhof fahren. Das soll weitere 15.000 Euro jährlich sparen.

Auch im Osten Bergisch Gladbachs fällt eine Linie weg

Auch im Osten Bergisch Gladbachs ist eine Zusammenlegung geplant. Die Nachtbuslinie N46 soll entfallen, die N45 bestehen bleiben. Sie bedient zuerst die Hauptachse vom Bergisch Gladbacher S-Bahnhof nach Bensberg. Dort können Fahrgäste weiterhin von der Stadtbahnlinie 1 umsteigen. Für Reisende Richtung Herkenrath und Sand sollen sich die zusätzlichen Fahrtzeiten nach Einschätzung der Verwaltung in Grenzen halten. Einsparpotenzial: 20.000 Euro jährlich.

Streichungen auch tagsüber

Auch auf regulären Buslinien soll gespart werden. Zwischen Dabringhausen und Odenthal will die Verwaltung das Angebot der Linie 238 erheblich reduzieren. An Schultagen sollen in Richtung Odenthal die Fahrten um 8.30 und 15.56 Uhr sowie in Gegenrichtung die Fahrt um 16.19 Uhr entfallen. Während der Schulferien soll die Linie überhaupt nicht mehr verkehren. Begründung: Außerhalb des Schülerverkehrs werde das Angebot kaum genutzt.

TaxiBus soll als Ersatz nach Odenthal fahren

Allerdings soll es Ersatz geben. Die bisher zwischen Hilgen und Dabringhausen verkehrende TaxiBus-Linie 239 soll bis Odenthal verlängert werden. Damit entstünde eine stündliche Verbindung auf Abruf, die auch in den Ferien zur Verfügung stünde. Der TaxiBus fährt allerdings nur nach vorheriger Bestellung. Die Verwaltung rechnet trotz dieses zusätzlichen Angebots mit einer jährlichen Ersparnis von 20.000 Euro.

In Kürten fällt eine Abendverbindung weg

In Kürten könnte eine weitere Abendverbindung wegfallen. Auf der Linie 454 von Bensberg über Herkenrath nach Bechen soll montags bis freitags die Fahrt um 20.13 Uhr gestrichen werden. Statt des bisherigen Halbstundentakts würde dann bereits ab 20 Uhr nur noch stündlich ein Bus fahren. Nach den Fahrgastzählungen ist die betroffene Verbindung vergleichsweise schwach ausgelastet. Das Einsparpotenzial beziffert die Verwaltung auf 11.000 Euro jährlich.

Wanderbus: Neues Konzept statt Einstellung

Eine überraschende Wendung gibt es dagegen beim Bergischen Wanderbus. Für die touristische Linie 267, die Bergisch Gladbach, Odenthal und Wermelskirchen verbindet, soll ein neues Konzept entwickelt werden. Statt der bislang vorgesehenen Einstellung, falls nicht rechtzeitig eine externe Finanzierung zustande kommt, setzt die Verwaltung nun auf Sponsoren, eine bessere Vermarktung und einen kostengünstigeren Betrieb. Hintergrund sind deutlich gestiegene Fahrgastzahlen in der Saison 2026 (siehe separater Bericht). Das Einsparziel von 40.000 Euro jährlich bleibt allerdings bestehen. Gemeinsam mit den Kommunen, der Regionalverkehr Köln GmbH und der Tourismusgesellschaft „Das Bergische“ sollen neue Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Auch die langfristige Zukunft touristischer Busangebote soll im neuen Nahverkehrsplan berücksichtigt werden.

Frühere Beschlüsse und weitere Planungen

Viele Sparmaßnahmen aus früheren Beschlüssen sind bereits umgesetzt, darunter die Einstellung des Bergischen Fahrradbusses und Kürzungen auf mehreren Linien. Weitere Vorschläge befinden sich noch in der Planung. Dazu gehören Änderungen bei der Stadtbahnlinie 1 am Wochenende und Einschränkungen bei wenig genutzten Busverbindungen.

Entscheidung fällt im Dezember

Am Donnerstag geht es zunächst um die Empfehlung des Verkehrsausschusses. Am 10. Dezember entscheidet der Kreistag.