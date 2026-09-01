Das war es zunächst einmal mit der Hoffnung auf eine Freigabe der fehlenden Bonner Stadtbahnen. Am Freitag hatten die Stadtwerke Bonn (SWB) ein erstes Fahrzeug freigegeben und wieder auf die Schiene gesetzt. Eine zweite Freigabe sei in Arbeit gewesen.

Doch jetzt ist klar, der erste Wagen ist schon wieder außer Betrieb gesetzt worden – und zwar bereits am Montagabend. Das teilten die Stadtwerke Bonn am Dienstag mit. Grund dafür seien weitere Prüfungen an Radscheiben, die notwendig seien. „Die Freigabe weiterer Fahrzeuge ist damit kurzfristig ausgesetzt“, so die Stadtwerke.

Linie 66 pendelt ab 2. September nur noch zwischen Bonn und Vilich

Für den Schulstart am heutigen Mittwoch bedeute das, dass lediglich die bisher schon angekündigten K5000-Wagen sowie drei von den KVB zur Verfügung gestellte Bahnen im Einsatz seien. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und weil von Änderungen bei den Linien 16 und 18 alle Fahr- und Dienstpläne der KVB betroffen wären, wird an den Fahrplänen für diese Linien festgehalten“, heißt es von den SWB. „Daher haben wir uns entschieden, mit den übrigen Bahnen zwischen Bonn Hauptbahnhof und Vilich zu pendeln, um den Fahrgästen zumindest über die seit Sperrung der Nordbrücke hoch belastete West-Ost-Achse ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen“, sagt Angela Franken, Bereichsleiterin Planung und Vertrieb bei den Stadtwerken Bonn Bus und Bahn.

Das Fahrpersonal, das derzeit wegen der fehlenden Bahnen nicht eingesetzt werden könne, werde an verschiedenen Orten im Bonner Stadtgebiet und Umland eingesetzt, um Fahrgäste beim Umstieg zu unterstützen.

Ersatzverkehr auf Linien 66, 62, 63 und 68

Für den ÖPNV bedeutet das ab heute folgendes: Auf der Linie 66 fahren die verbleibenden K5000-Bahnen zwischen Vilich und Bonn Hauptbahnhof. Zwischen Siegburg und Vilich wird es einen Bahnersatzverkehr mit Bussen geben, die als BE67 gekennzeichnet werden. Zwischen Bonn Hauptbahnhof und Ramersdorf fahren Busse mit der Kennzeichnung BE 68. Für Fahrten nach Königswinter und Bad Honnef sollen die Fahrgäste ebenfalls am Hauptbahnhof in den Ersatzverkehrsbus BE 66 umsteigen.

Nach Oberkassel solle statt des Bahnersatzverkehrs die Linie 62 bis Oberkassel Süd/Römlinghoven genutzt werden. Ein Umstieg in den BE 66 sei in Ramersdorf am einfachsten. Die Linien 63 (Bonn Bad Godesberg – Tannenbusch), 67 (Siegburg – Bad Godesberg) und 68 (Ramersdorf – Bornheim) fahren ab dem 2. September bis auf weiteres nicht. Fahrgäste sollen anstelle der Linie 63 die Linie 16 nutzen. Der Ersatzverkehr BE 68 ersetzt den Abschnitt der Linie 68 zwischen Bonn Hauptbahnhof und Ramersdorf. Die Linie 67 entfällt ersatzlos.

Mit der wieder außer Betrieb genommenen Stadtbahn fehlen den Stadtwerken Bonn weiterhin 60 von 75 Stadtbahnen. Ende Juli mussten diese Bahnen aus dem Verkehr gezogen werden, und ein aufwendiges Untersuchungskonzept musste erstellt werden, um die Bahnen überhaupt wieder auf die Schiene lassen zu können. Grund für den Ausfall sind mögliche vorzeitige Materialermüdungen, weil in den Bahnen aus den 1980er Jahren teilweise Radsatzwellen aus den 70er Jahren verbaut sind und ihre Einsatzdauer damit weit überschritten ist. Die zunächst 20 ausgeliehenen Bahnen der KVB mussten zum Ende der Ferien wieder an Köln zurückgegeben werden.