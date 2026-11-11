Dunkelheit über dem Bergischen Land. Im Park der Villa Zanders in Bergisch Gladbach flackern Teelichter auf der israelischen Fahne am Mahnmal. Wenige Kilometer entfernt, auf dem Karlheinz-Stockhausen-Platz in Kürten, formen Menschen aus Kerzen ein Friedenszeichen. Zwei Orte, ein Datum: 9. November. 88 Jahre nach jener Nacht, in der Synagogen brannten und Nachbarn zu Tätern oder Wegsehern wurden.

Gedenken am Holocaust-Mahnmal in Bergisch Gladbach

Rund 80 Bürger stehen am Holocaust-Mahnmal in Bergisch Gladbach. Gegenüber weht am Rathaus die israelische Flagge mit Trauerflor. Der Städtepartnerschaftsverein Ganey Tikva hat zum Gedenken eingeladen. Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Paffrath (IGP) lassen Zeitzeugen der Pogromnacht mit Zitaten zu Wort kommen. Eine Schülerin trägt ihre Gedanken in Form eines Tagebucheintrags vor. Der Oberstufenchor singt das italienische Widerstandslied „Bella Ciao“ – ein Aufbegehren gegen Diktatur und Unrecht.

Kreutz: „Verantwortung ist eine Handlung“

Bürgermeister Marcel Kreutz sagt: „Die Steine hier sind zwar stumm, aber die Geschichte, an die sie uns erinnern, fordert uns jeden Tag aufs Neue heraus.“ Das Morden von 1938 habe nicht im Verborgenen stattgefunden: „Das Erschütternde daran ist, dass es auf offener Straße geschah, dass viele wegschauten, dass geschwiegen wurde oder dass auch mitgemacht wurde.“ Kreutz schlägt den Bogen in die Gegenwart. Die Menschen in der israelischen Partnerstadt Ganey Tikva fühlten sich alleingelassen, auch in Deutschland bedrohe Antisemitismus wieder jüdisches Leben. „Verantwortung ist kein abstraktes Gefühl, Verantwortung ist eine Handlung.“ Als Beispiel nennt er zwei Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums, die sich für Stolpersteine in Bensberg einsetzten. Demokratie lebe von Zivilcourage, vom Hinschauen statt Wegschauen.

Kerzenkreis in Kürten: Warnung vor Ausgrenzung

Szenenwechsel nach Kürten. Um halb sechs ist es kalt auf dem Karlheinz-Stockhausen-Platz. Der Verein „Kürten für Demokratie und Vielfalt“ und die „Omas gegen Rechts“ haben zum Gedenken eingeladen.

Friedenssymbol in Kürten. Copyright: Christoph Konkulewski

Kürtens stellvertretender Bürgermeister Sascha Pechbrenner mahnt vor dem Kerzenkreis: „Diese Gewalt war kein zufälliger Ausbruch. Sie wurde vom nationalsozialistischen Regime organisiert und angeordnet.“ Die Pogromnacht sei nicht der Beginn, sondern ein Höhepunkt der schleichenden Entrechtung gewesen. Mit Blick auf das Erstarken rechtsradikaler Parteien warnt er: „Wenn Ausgrenzung und Abwertung wieder Zustimmung finden, dürfen Demokratinnen und Demokraten nicht schweigen.“

Das „Drehbuch der Scham“

„Erinnern ist keine Last, sondern ein Auftrag“, sagt Jutta Geiseler von den „Omas gegen Rechts“. Sie verliest eine aus historischen Akten verdichtete Dienstanweisung der Täter. SA und SS sollten zur Täuschung Zivil tragen. Feuerwehren durften brennende Synagogen nicht löschen, sondern lediglich Nachbarhäuser schützen. Die Zerstörung sollte wie ein „spontaner Ausbruch des gesunden Volkszorns“ erscheinen. Geiseler fordert, „dieses Drehbuch der Scham umzuschreiben“.

Gemeinsames Singen zum Abschluss

Zum Abschluss erzählt Jürgen Brückers vom Gedenksingen, das 2017 nach Neonazi-Aufmärschen in Jena entstand. Dann stimmt er das jiddische Lied „Dos Kelbl“ an, bekannt als „Donna Donna“. Es erzählt von einem wehrlosen Kalb auf dem Weg zur Schlachtbank und wurde nach dem Krieg auch mit den Deportationen in die Vernichtungslager verbunden. Die Menschen singen im Halbdunkel mit.

Zwei Gedenkveranstaltungen, eine Botschaft: Wer die Vergangenheit verdrängt, gefährdet die Gegenwart.