Ein kurzes Surren, dann hebt sie ab. Direkt neben der viel befahrenen Kreuzung von Odenthaler Straße und B 506 in Bergisch Gladbach-Hebborn steigt eine rot-orange Drohne senkrecht in die Luft. Wenig später geht sie in den Vorwärtsflug über und nimmt Kurs auf das Oberbergische. Was für vorbeifahrende Autofahrer zunächst wie ein ungewöhnliches Fluggerät aussieht, ist für Alexandra Potthoff von der Morpheus Logistik GmbH ein historischer Moment: „Wir haben heute Luftfahrtgeschichte geschrieben.“

Erster Flug über die gesamte Strecke

Denn erstmals hat die Transportdrohne die gesamte knapp 40 Kilometer lange Strecke von Hebborn zum Großlabor in Reichshof-Wehnrath erfolgreich absolviert. „Das ist die längste genehmigte Drohnenstrecke Europas ohne Einschränkungen“, sagt die Sprecherin des Dortmunder Unternehmens. Die Angaben zur europäischen Spitzenstellung stammen von Morpheus. Für das Start-up ist der erfolgreiche Testflug ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem regelmäßigen Transport medizinischer Laborproben durch die Luft.

In 26 Minuten nach Oberberg

Statt wie bisher mit dem Auto über die Autobahn 4 sollen Blutproben aus Bergisch Gladbacher Arztpraxen künftig auf direktem Weg zum Labor gelangen. Gerade angesichts der anstehenden Brückensanierungen und der damit verbundenen Staugefahr könnte das erhebliche Zeitvorteile bringen. „Wir haben heute 26 Minuten für eine Flugstrecke gebraucht, gegenüber anderthalb Stunden, die ein Auto für die Strecke gebraucht hätte“, berichtet Potthoff.

Technik, Kapazität und CO₂-Einsparung

Die Drohne hat einen Durchmesser von 2,99 Metern, darf beim Start maximal 25 Kilogramm wiegen und zwei Kilogramm Fracht mitnehmen. Bei einem angenommenen Gewicht von 20 Gramm je Blutprobe wären das rund 100 Proben pro Flug. Im Pendelbetrieb könnten nach Berechnungen des Unternehmens bis zu 800 Proben täglich transportiert werden. Potthoff beziffert die mögliche CO₂-Einsparung auf 4,6 Tonnen jährlich.

Probenabholung bleibt weitgehend unverändert

Für die Beschäftigten des Laborunternehmens soll sich dadurch wenig ändern. Sie sammeln die Proben weiterhin in den Arztpraxen ein. Nur das Ziel ihrer Fahrt wäre künftig ein anderes: Statt nach Reichshof bringen sie die Proben zum Startplatz am Hebborner Kreuz. Sollte schlechtes Wetter den Drohnenbetrieb verhindern, stehen weiterhin Fahrzeuge für den Transport auf der Straße bereit.

Startplatz am Hebborner Kreuz Copyright: Guido Wagner

Piloten sitzen in Dortmund

Die eigentlichen Piloten sitzen unterdessen nicht in Bergisch Gladbach, sondern an Bildschirmen in Dortmund. Von dort überwachen sie die Flüge. Am Startplatz selbst sind Mitarbeiter des Customer-Success-Managements im Einsatz. Ein Großteil der Morpheus-Belegschaft komme aus der bemannten Luftfahrt, erläutert Potthoff. Bundesweit habe das Unternehmen bereits 65 genehmigte Drohnenrouten, wenngleich längst nicht alle tatsächlich betrieben würden.

Sorgen der Anwohner am Hebborner Kreuz

Für die Anwohner am Hebborner Kreuz ist das Projekt allerdings nicht unumstritten. Schon bei einer Informationsveranstaltung im April hatten Bürger Fragen zu Lärm, Sicherheit, Datenschutz und der Wahl des Startplatzes gestellt. Besonders die Geräuschentwicklung beim Starten und Landen sowie die Nähe zur Wohnbebauung bereiteten manchen Sorgen. Auch die Kommunikation des Unternehmens war kritisiert worden.

Potthoff hat deshalb in den vergangenen Tagen zahlreiche Anwohner persönlich besucht und mit ihnen über die geplanten Flüge gesprochen. Beim Teststart beobachteten einige das Geschehen aus der Entfernung. Manche schüttelten den Kopf, andere kamen neugierig näher. Auch die Polizei war vor Ort, um mögliche Reaktionen der Autofahrer auf die ungewöhnlichen Flugbewegungen zu beobachten. Auffällige Probleme waren dabei nicht zu erkennen.

Regelbetrieb noch offen

Bis die Drohnen regelmäßig zwischen Hebborn und Reichshof pendeln, wird allerdings noch Zeit vergehen. Zunächst stehen weitere umfangreiche Tests an. Wann der Regelbetrieb beginnen kann, ist offen. Der erste Flug über die gesamte Strecke verlief nach Angaben von Morpheus jedenfalls problemlos. Selbst Funklöcher im Bergischen habe die Technik gemeistert.

Für Potthoff steht fest: „Wir leisten hier Pionierarbeit.“ Und am Hebborner Kreuz könnte bald neben Autos, Lastwagen und Bussen auch eine Drohne zum gewohnten Verkehrsbild gehören. Für die Anwohner dürfte das allerdings noch gewöhnungsbedürftig sein.