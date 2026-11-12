Sie sind die stille Kraft im Hintergrund – Menschen, die man erst wirklich bemerkt, wenn man sie braucht. Die Rede ist von den Rettungs- und Notfallsanitätern im Oberbergischen Kreis, die in aller Regel binnen weniger Minuten vor Ort sind. Um deren Ausbildung kümmert sich der Kreis selbst, seit 2015 gibt es die Rettungsfachschule in Gummersbach. Pro Jahr beenden 60 Frauen und Männer dort ihre Ausbildung zum Notfall- oder Rettungssanitäter Ein echtes Erfolgsmodell, betont der Kreis.

Vom gescheiterten Medizinstudium zur Notfallsanitäterin

Eine junge Frau, die die dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin gerade absolviert hat, ist Emily Dahm. Die 22-Jährige hat am St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth Abitur gemacht und wollte eigentlich Medizin studieren. „Das hat wegen des NCs nicht direkt geklappt, also habe ich erst den Bundesfreiwilligendienst absolviert und in diesem Rahmen die dreimonatige Ausbildung zur Rettungssanitäterin“, sagt sie. In jener Zeit passierte etwas mit ihr. „Ich habe festgestellt, dass mir der Beruf der Notfallsanitäterin viel mehr liegt. Es ist der zweithöchste medizinische Beruf nach der Ärztin“, erklärt die junge Frau.

Anfang als Schulsanitäterin

Die Nähe zur Medizin wird ihr schon während der Schulzeit klar – damals ist sie Schulsanitäterin. „Das hat mir immer schon gefallen.“ In Gesprächen auf der Wache, auf der sie während des Freiwilligendiensts eingesetzt ist, erfährt die junge Frau, dass sie an der Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS) in Gummersbach zur Notfallsanitäterin ausgebildet werden kann. Es ist ein Beruf, bei dem sie viel Verantwortung haben wird, viel Kontakt zu Menschen, die Hilfe brauchen, und ein enges Miteinander im Team auf der Wache.

Ausbildung in Schule, Wachen und Kliniken

Außerdem kann sie schneller in den Beruf einsteigen als im Rahmen eines meist doppelt so langen Medizinstudiums. Die schulische Ausbildung findet auf dem Steinmüller-Gelände statt. „Dazu kommt die praktische Zeit in den Rettungswachen und den Kliniken – ich war im Helios Krankenhaus in Wipperfürth und habe dort sehr viele Abteilungen hautnah kennengelernt“ berichtet Dahm. Ende September dieses Jahres ist sie dann fertig und tritt übergangslos auf den drei Wachen im Nordkreis ihren Dienst an – in Wipperfürth, Hückeswagen und Radevormwald.

Jetzt hilft sie in Oberbergs Norden. Copyright: OBK

Kein Sprung ins kalte Wasser

Es ist kein Sprung ins kalte Wasser, auch wenn sie mit ihrem Abschlusszeugnis die Befähigung zur alleinigen Verantwortung bekommen hat. „Natürlich geht man mit einem gewissen Respekt dran, was auch sinnvoll ist“, sagt sie. In den ersten Monaten habe sie aber immer einen erfahrenen Kollegen an der Seite. „Im Nachgang von Einsätzen gibt es Besprechungen, in denen evaluiert wird, was gut gelaufen ist und wo es vielleicht noch nicht so gut war“, erläutert Dahm. Zudem – und das sei etwas, was sie enorm schätze – seien die Rettungskräfte auf der Wache im dauernden Austausch. „Wenn es besonders belastende Einsätze gegeben hat, dann gibt es auch die Möglichkeit der psychosozialen Beratung, gegebenenfalls auch mit mehreren Terminen.“

Viele kleine Notfälle

Die ersten Wochen auf den Wachen seien sehr abwechslungsreich gewesen, berichtet Emily Dahm. „Bemerkenswert waren auch die vielen kleinen und psychosozialen Notfälle, etwa wenn sich Menschen mit einer schweren Grippe einfach nicht mehr zu helfen wussten.“ Das sei durchaus ein neueres Phänomen, wie Kreissprecher Philipp Ising bestätigt: „Es ist ein Zeichen dafür, dass die medizinische Infrastruktur nicht mehr die von früher ist.“ Man wisse, dass der Rettungsdienst oft helfen soll, wenn Arztpraxen nicht mehr besetzt sind. „Dann wählt man schon mal schneller den Notruf.“

Was für den Beruf wichtig ist

Wer den Beruf wählen möchte, sollte offen sein, Menschen mögen, rät Emily Dahm. Teamfähigkeit und Toleranz seien unverzichtbar. Außerdem wichtig: keine Angst vor körperlicher Nähe. Und man sollte Blut sehen können. „Das bleibt natürlich nicht aus“, sagt Emily Dahm und lacht.