Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Homburger Land hat sich verstärkt: 18 neue Wanderführerinnen und -führer sowie drei Radwanderführer erhielten jetzt in Wiehl ihre Urkunden. Ausgebildet hat sie die SGV-Wanderakademie mit Sitz in Arnsberg.

Wachsende Nachfrage, scheidende Wanderführer

Der Verein habe damit auf zwei Entwicklungen reagiert, berichtet der SGV. Die Nachfrage nach geführten Wanderungen und Radwanderungen sei zuletzt spürbar gestiegen. Zugleich werden in den nächsten Jahren mehrere erfahrene Wanderführerinnen und Wanderführer aus Altersgründen aufhören.

Dank an Sponsoren und Stadt Wiehl

Die Vorsitzende des SGV Homburger Land, Doris Bilobrowec, dankte den Vertretern der beiden Sponsoren Rembold-Stiftung und Sparkassen-Stiftung für die Homburgischen Gemeinden. „Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre es für unseren Verein mit seinen 175 Mitgliedern unmöglich gewesen, eine Ausbildung in diesem Umfang zu stemmen.“ Der Stadt Wiehl dankte sie für die kostenlose Seminarräume.

Orientierung, Routenplanung und Gruppenführung

Die Ausbildung fand nämlich in den vergangenen Wochen in Wiehl statt: im Bielsteiner Burghaus und im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Die Ausbilder Burkhard Schlegel und Sven Skultety von der SGV Wanderakademie NRW vermittelten dort das Rüstzeug für eine sichere Tourenleitung. Dazu gehören Fertigkeiten wie die Orientierung mit Karte, Kompass und GPS und die Routenplanung mit digitalen Werkzeugen wie der Wanderapp „Komoot“. Dazu kommen Kenntnisse über Risiken und Gefahren beim Wandern, über Rechts- und Versicherungsfragen sowie den Umgang mit Gruppen und möglichen Konflikten unterwegs. Zum Abschluss planten die Teilnehmenden eigene Wanderungen und führten sie selbst an.

Urkundenübergabe in der Wiehltalhalle

Bei der Urkundenübergabe in der Wiehltalhalle gratulierten der Nümbrechter Bürgermeister Thomas Hellbusch, der Wiehler Vizebürgermeister Sören Teichmann und Vertreter der Sponsoren den neuen Wanderführern.

Feste Größe im Freizeitangebot

Sie betonten, dass der Verein mit seinem umfangreichen Angebot von Wander- und Radfahrtouren sowie Nordic-Walking-Aktionen und Kulturveranstaltungen sich als feste Größe im Freizeitleben der Kommunen Wiehl und Nümbrecht etabliert habe. Wandern sei ein Volkssport, damit sei der Verein ein wichtiger Bestandteil im Touristikangebot.

Der SGV und seine Wanderakademie

Die homburgische Abteilung wurde 1993 gegründet und ist eine von 175 Abteilungen des Sauerländischen Gebirgsvereins, der, anders als der Name vermuten lässt, auch in Siegen-Wittgenstein, im Bergischen Land, im Münsterland und im Ruhrgebiet das Wandern fördert. Mit 27.630 Mitgliedern ist der SGV nach eigener Einschätzung einer der größten Freizeit- und Naturschutzvereine Deutschlands. Er betreut ein Wegenetz von rund 40.000 Kilometern. Die SGV-Wanderakademie NRW bietet seit 1982 Aus- und Fortbildungen zu den Themen Wandern, Wege, Natur und Umwelt sowie Gesundheit an.

Eigene Touren ab dem Programm 2027

Die neuen Wanderführerinnen und Wanderführer im Homburger Land sollen bereits im Veranstaltungsprogramm 2027 eigene Touren anbieten. Daran können nicht nur Vereinsmitglieder teilnehmen, betont der SGV. Gäste sind bei den Wanderungen stets willkommen. Das Programm erscheint im Dezember, liegt öffentlich aus und kann auch im Internet aufgerufen werden. (tie)

www.sgv-homburgerland.de