Rat mit voller Tagesordnung

Als wären der Schulbau und der Haushaltsplan nicht schon genug, hatte der Wiehler Stadtrat am Dienstag noch eine ganze Reihe weiterer Punkte auf der Tagesordnung. Darunter eine Vielzahl von Anfragen und Anträgen der Ratsfraktionen. Bürgermeister Ulrich Stücker bat um Verständnis dafür, dass die Stadtverwaltung keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten und schlug vor, alle Initiativen in die zuständigen Fachausschüsse zu verweisen. So wurde es dann auch gemacht, allerdings nicht in einem Zug. Alle Antragsteller wollten sich kurz äußern, und in zwei Fällen gab es auch eine Entscheidung.

Neue Wehrführung der Feuerwehr verpflichtet

Zunächst aber stand die Verpflichtung der neuen Wehrführung auf der Tagesordnung. Jens Schmidt will zum Jahresende seine Funktion als Leiter der Wiehler Feuerwehr aufgeben. Als sein Nachfolger wurde der bisherige stellvertretende Wehrführer Daniel Noss verpflichtet. Als neuer Vizefeuerwehrchef wurde Tobias Rohde Tekert berufen. Dieser wird die Aufgabe zunächst kommissarisch übernehmen, da er die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt hat. Sebastian Fritz hat die erforderlichen Lehrgänge erfolgreich absolviert und wurde offiziell zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Wiehl bestellt. Der Rat stimmte allen Berufungen einstimmig zu.

Silberner Wiehltaler für Elke Zakaria

Applaus gab es auch für Elke Zakaria. Sie ist seit 20 Jahren Mitglied der Grünen-Ratsfraktion, derzeit Vorsitzende des Schul- und Sozialausschusses und amtiert zudem als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wiehl-Crimmitschau. Bürgermeister Ulrich Stücker zeichnete sie mit dem silbernen Wiehltaler aus. Zakaria nutzte die Gelegenheit zu einem Appell an junge Frauen: „Es lohnt sich, sich in der Politik zu engagieren. Traut euch und macht was!“

Zwei CDU-Anträge sofort erledigt

Die CDU legte besonders viele Anträge vor, die nun in den Fachausschüssen beraten werden. Ein Prüfauftrag wurde nicht weitergeleitet, sondern von der Ratsmehrheit gleich kassiert: Den Durchstich von der Hauptstraße aus für den Autoverkehr zu öffnen, um die Erreichbarkeit des Weiherplatzes zu verbessern, halten die übrigen Fraktionen für unsinnig. Einen Antrag zur Beflaggung am Rathaus zog die CDU zurück, nachdem Beigeordneter Peter Madel erläutert hatte, dass ohnehin geplant ist, die neuen Masten dauerhaft mit den Flaggen von Deutschland, NRW und der Stadt zu schmücken

Weitere Vorschläge der Union gehen in die Ausschüsse

Noch zu diskutieren sind die weiteren Vorschläge der Union: So soll die Ausfahrt des Rewe-Markts deutlicher markiert werden. Die CDU möchte die Entscheidung über die Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende auf Anfang 2028 vertagen. Digitale Informationstafeln an den weiterführenden Schulen sollen junge Leute über das städtische Freizeitangebot informieren. Neue Fahrradabstellanlagen sollen aufgestellt werden, was auch die SPD gutheißt. Die Gesamtschule soll eine zusätzliche Eingangsklasse bekommen. Die CDU regt ein neues Parkraumkonzept an und wird auch in dieser Frage von der SPD mit einem Ergänzungsantrag unterstützt. Zudem fordert sie Sachstandberichte unter anderem zu Gleichstellung und Wirtschaftsförderung.

Grüne, AfD und Linke mit Anträgen und Anfragen

Auch die Grünen haben Anträge vorgelegt: Darin geht es um die Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus und die Beschleunigung des Hitzeschutzplans. Zudem gab es Anfragen etwa von der AfD und der Linken, welche die Stadtverwaltung nun nach und nach abarbeitet. (tie)