Ein Ruheplatz mit Blick auf die Altstadt

Von den beiden Bänken aus hat er einen guten Blick auf die Wiehler Altstadt. Das historische Zentrum lag Christian Peter Kotz immer am Herzen, er hat dort als Investor viel Geld in die Erhaltung der Bausubstanz investiert. Auch deshalb ist die Stadt ihm dankbar und hat diese Wertschätzung nun mit einem Geschenk zum Ausdruck gebracht: Ihm zu Ehren sind im Kurpark an der Wiehl zwei Bänke aufgestellt worden, denn es gibt zwei aktuelle Anlässe.

Geburtstag und Ehrenbürgerwürde als Anlässe

Am 30. August dieses Jahres hat der frühere Geschäftsführende Gesellschafter der BPW Bergische Achsen KG seinen 90. Geburtstag gefeiert. Außerdem ist er vor fast genau 20 Jahren zum Ehrenbürger der Stadt Wiehl ernannt worden. Damals war sein sozial-mäzenatisches Engagement gewürdigt worden, etwa beim Bielsteiner Burghaus oder dem Johannes-Hospiz und den Johannitern insgesamt, aber auch seine ehrenamtliche Arbeit in der Politik. Als langjähriges Mitglied der CDU-Fraktion saß „C.P.“ Kotz dem Kulturausschuss vor. Einfluss nahm er zudem als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volksbank Oberberg und des Fördervereins Schloss Homburg.

Feldahorn und Übergabe an die Öffentlichkeit

Diese beiden Jubiläen nahm die Stadt nun zum Anlass, Christian Peter Kotz nochmals in besonderer Weise zu würdigen. Neben den Sitzbänken mit Blick auf die Wiehler Altstadt ist ein Feldahorn gepflanzt worden. Kotz hatte es sich so gewünscht und dabei besonders im Blick gehabt, dass alle Wiehler etwas von dem Geschenk haben. „Wiehl ist unsere Heimat“, sagte Kotz, als er nun mit Ehefrau Ursel, Bürgermeister Ulrich Stücker und Vertretern der Ratsfraktionen die Bänke der Öffentlichkeit übergab. Stücker würdigte Kotz als Unternehmer und Menschen, der bei aller Weltläufigkeit ein bodenständiger Mensch geblieben ist. (tie)