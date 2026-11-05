Stadt unterstützt Versorgung in Drabenderhöhe

Die Stadt Wiehl hat sich erfolgreich die Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in Drabenderhöhe eingesetzt. Wie die Stadt berichtet, hat Dr. Christian Franchy die Praxis im Haus Burzenland 2 übernommen und ausgebaut. Dort hatte bis Ende Juni Dr. Dieter Söntgerath praktiziert. Der Mediziner setzt sich aber nicht zur Ruhe, sondern ergänzt nun das Team der Praxis Franchy, das jetzt aus fünf Ärztinnen und Ärzten besteht.

Zuschuss und moderne Ausstattung

Die Stadt hat einen Zuschuss von 20.000 Euro zur Verfügung gestellt für den Neustart der Praxis am Standort. Dort wird auch medizinischer Nachwuchs ausgebildet, denn es handelt sich um eine „Akademische Lehrpraxis der Universität zu Köln“. Mit moderner Ausstattung und neuer Datennetzwerk-Verkabelung ist die Praxis gerüstet für die digitale Zukunft. Zur Verfügung steht eine Nutzfläche von 234 Quadratmetern.

Umfangreiche Sanierung durch die BEW

Eigentümerin der Räume ist die Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl BEW, die dort umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt hat. „Es war eine herausfordernde Baustelle“, berichtet Torsten Bellingrath, Geschäftsführer der BEW. So ist der komplette Boden erneuert worden wie auch die Elektroinstallation sowie die Ausstattung mit Datenkabeln. Außerdem verfügt die Praxis nun über ein barrierefreies Patienten-WC.

Gelungener Neustart im Oktober

„Wir haben viele neue Patientinnen und Patienten aufnehmen können“, freut sich Christian Franchy über den gelungenen Neustart im Oktober. Er war zuvor bereits in Drabenderhöhe präsent, in der ehemaligen Praxis von Dr. Rolf-Jürgen Schaffer. Zudem betreibt er eine Praxis in Lindlar. „Wir können uns hier sehr gut entfalten“, sagt der Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin. (tie)