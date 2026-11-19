Die ersten frostigen Nächte des Winters gab es bereits, allerdings waren die Straßen da trocken. Über kurz oder lang wird sich das allerdings ändern – und dann schlägt die Stunde der Winterdienste. Es ist Mitte November, längst sind zwischen Agger und Wupper die Vorbereitungen abgeschlossen. Wir haben hinter die Kulissen der Räum- und Streudienste geschaut.

Wipperfürth: Sole-Anlage und volle Salzhalle

900 Tonen Salz lagern momentan in der großen Halle des Bauhofs Wipperfürth/Hückeswagen an der Egener Straße auf der Neye, weitere 1300 Tonnen können die 46 Frauen und Männer von Bauhofleiter Markus Hinsberg kurzfristig beziehen. In der Hansestadt hat man gute Erfahrung mit der im vergangenen Jahr angeschafften Sole-Anlage gemacht. Der gut 18.000 Liter fassende Tank bereitet eine Salzlösung vor, mit der das eigentliche Streusalz kurz vor der Verteilung angefeuchtet wird – dadurch soll es besser auf der Fahrbahn haften und obendrein den Salzverbrauch senken. Zwei neue sogenannte Feuchtsalzstreuer wurden angeschafft und sind in diesem Winter erstmals auf dem 400 Kilometer langen Wipperfürther Straßennetz im Einsatz. Sukzessive werde man alle alten Streuer durch solche ersetzen, die das Salz-Sole-Gemisch ausbringen können, berichtet Hinsberg.

GPS-Dokumentation: Der Winterdienst wird digital

Es gibt aber noch eine weitere Neuheit: Sämtliche Winterdienstfahrten werden ab sofort nämlich per GPS dokumentiert, der Wipperfürther Winterdienst wird digital. An Bord jedes Fahrzeugs befindet sich ein großes Tablett, das exakt nachzeichnet, wer wann und wo geräumt hat. Das solle aber keine Kontrolle der Mitarbeitenden sein, sondern vielmehr bei Streitigkeiten mit Versicherungen helfen, betont Markus Hinsberg.

Gummersbach: 19 Fahrzeuge und 70 Beschäftigte

Die Straßen der Kreisstadt machen insgesamt 19 Fahrzeuge sicherer, alle sind ausgestattet mit Schneepflug und Salzstreuer. An den engen Stellen kommen kleine Traktoren oder spezielle Schmalspur-Lkw zum Einsatz, insgesamt 70 Beschäftigte sind in den Gummersbacher Winterdienst eingebunden, ihnen stehen 700 Kilometer Asphalt gegenüber, die im Fall der Fälle geräumt werden müssen. Dazu kommen Plätze, Wege und Treppen, für die die Stadtverwaltung spezielle Teams zusammengestellt hat.

Geschulte Teams und Nachschub beim Salz

GPS-Tabletts ersetzen Handzettel. Copyright: Sauer

Mitarbeitende sind das Stichwort: Die Stadt hat ihre Frauen und Männer schulen lassen, um das Streumittel möglichst sparsam und wirksam einzusetzen. Dazu wurde die Sole-Anlage modernisiert, aktuell türmen sich 1000 Tonnen Salz in den Lagerhallen des Bauhofs. Und Nachschub stünde schon in den Startlöchern: „Ab dem 1. Januar 2027 kann die Stadt über die gemeinsame Ausschreibung mit Straßen NRW erneut große Mengen beziehen“, heißt es Gummersbach.

Waldbröl: Drei neue Fahrzeuge für den Winter

Gleich drei neue Fahrzeuge schickt Waldbröl in den Winter 2026/2027: Der Bauhof kann ab sofort auf einen neuen Dreiachser, einen Zweiachser und einen Traktor mit Schild und Streuer zurückgreifen. Drei Privatunternehmer unterstützen zusätzlich, wenn in der Marktstadt die Flocken fallen. Der Bauhof hat 1300 Tonnen Salz und Sole eingelagert. Zum Vergleich: Das ist das Gewicht von über 200 Elefanten.

Straßen NRW: Fahrzeuge und Einsatzzeiten der Meistereien

Straßen NRW unterhält im Oberbergischen Kreis insgesamt drei Straßenmeistereien: in Waldbröl, Wiehl und Wipperfürth. „Jeder Meisterei stehen im Schnitt fünf eigene Fahrzeuge plus in der Regel zwei zusätzliche Fahrzeuge von beauftragten Unternehmen zur Verfügung“, teilt der Landesbetrieb mit. Wird der Winterdienst tatsächlich benötigt, rücken pro Straßenmeisterei rund 15 Mitarbeitende aus, und zwar grundsätzlich in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr. Allerdings: Bei starkem Schneefall oder gefrierendem Regen werden diese Einsatzzeiten auch ausgeweitet und dann etwa im Schichtdienst organisiert.

Prioritätenliste und 4000 Tonnen Salz

Genau wie die Kommunen, hat auch der Landesbetrieb eine Prioritätenliste: Vorrang haben stark befahrene Bundes- und Landesstraßen sowie gefährliche Strecken mit Steigungen oder Gefälle sowie Bereiche, in denen Schneeverwehungen drohen. Auf den Asphalt kommt auch hier angefeuchtetes Streusalz, auf Radwegen setze man inzwischen auf reine Sohle, berichtet die Niederlassung für Rhein-Berg. Für den anstehenden Winter im Oberbergischen bunkert der Landesbetrieb momentan insgesamt 4000 Tonnen Salz.