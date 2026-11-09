Wenn Schnee und Eis die Straßen im Rhein-Sieg-Kreis in rutschige Fahrbahnen verwandeln, müssen die Bauhöfe schnell reagieren. In Siegburg sind die Vorbereitungen für die Wintersaison bereits abgeschlossen. Rund 50 Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind für den Winterdienst eingeteilt. Das Salzlager ist mit etwa 800 Tonnen Streusalz gut gefüllt.

Siegburg: Fuhrpark und Personal stehen bereit

Auch der Fuhrpark ist einsatzbereit: Zwei große Lastwagen sowie ein Unimog sind mit Schneeschildern und Streuern ausgestattet. Hinzu kommt ein Holder-Geräteträger, der insbesondere auf schmaleren Wegen eingesetzt werden kann, teilt die Stadt mit. Für kleinere und schwer zugängliche Bereiche stehen elf Sprinter mit Pritschen und manuellen Streuern bereit. „Damit können die Mitarbeiter Wege und Flächen von Hand streuen.“ Der Winterdienst ist in Siegburg vom 1. November bis zum 31. März 2027 täglich zwischen 5 und 20 Uhr gewährleistet.

Busstrecken und Schulwege haben Vorrang

Welche Straßen zuerst geräumt und gestreut werden, ist in Siegburg in einem festen Plan geregelt. Insgesamt gibt es elf Streubezirke. Vorrang haben Straßen, die vom Buslinienverkehr genutzt werden, Schul- und Kitazuwege sowie weitere verkehrswichtige Straßen. Die Stadt verweist darauf, dass es in den vergangenen Wintern tendenziell weniger Einsätze gegeben habe. Stattdessen seien vereinzelt Kontrollfahrten in den Höhenlagen notwendig gewesen.

Milde Winter sind keine Garantie

An der Organisation und Ausstattung wurde deshalb nichts verändert. Denn mehrere milde Winter in Folge seien keine Garantie dafür, dass auch die kommende Saison schneearm bleibe. Sollte es über längere Zeit stark schneien oder zu extremen Wetterlagen kommen, wäre das allerdings auch für den Siegburger Bauhof eine besondere Herausforderung. Insbesondere mit Blick auf die vorgeschriebenen Pausen- und Ruhezeiten seien dann zusätzliche Kraftanstrengungen erforderlich.

Meckenheim: Zwei Bereitschaftsgruppen im Einsatz

Auch in Meckenheim sind die organisatorischen Vorbereitungen abgeschlossen, teilt die Pressesprecherin mit.

Dafür stehen zwei Bereitschaftsgruppen mit jeweils zwölf Mitarbeitern und einer Einsatzleitung zur Verfügung. Insgesamt sind somit 24 Beschäftigte und zwei Einsatzleitungen eingeplant. Zum Fuhrpark gehören vier Räum- und Streufahrzeuge, die allesamt einsatzbereit sind.

Ergänzt werden sie durch zwei Pritschenfahrzeuge für sogenannte Handgruppen. Diese kümmern sich beispielsweise um Gehwege, Treppen, Haltestellen und andere schwer zugängliche Stellen, die nicht mit den großen Räumfahrzeugen erreicht werden können.

Meckenheim: Salz und Splitt in den Depots

Auch beim Streumaterial ist Meckenheim vorbereitet: Rund 125 Tonnen Streusalz und 50 Tonnen abstumpfendes Streumittel wie Splitt lagern zum Saisonstart in den Depots. Die vorhandenen Mengen seien ausreichend, um die anstehenden Einsätze abzudecken, teilt die Stadt mit.

Wachtberg: Saisonstart Anfang November

In Wachtberg beginnt die Winterdienstsaison ebenfalls Anfang November. Insgesamt sind dort 22 Mitarbeiter eingeplant. Zusätzlich übernimmt eine Fremdfirma den Handstreudienst.

Für den Winterdienst stehen vier große und ein kleines Räum- und Streufahrzeug zur Verfügung. Hinzu kommt ein Kastenwagen für die Einsatzleitung. Alle Fahrzeuge seien technisch einsatzbereit, berichtet die Gemeinde.

Wachtberg: Streumaterial für bis zu neun Einsatztage

Im eigenen Lager befinden sich zum Saisonstart rund 270 Tonnen Streumaterial. Diese Menge reicht nach Angaben der Verwaltung in der Regel für acht bis neun volle Einsatztage. Weitere 100 Tonnen sind zusätzlich bei einem Zulieferer eingelagert. Das Straßennetz der Gemeinde umfasst rund 85 Kilometer.

Wachtberg passt Fuhrpark und Bereitschaftsdienst an

Die Gemeinde hat nach den Erfahrungen der vergangenen Winter sowohl die Organisation des Bereitschaftsdienstes als auch den Fuhrpark angepasst. So wurde beispielsweise ein Schmalspurtraktor durch ein Multifunktionsgerät mit Knicklenkung ersetzt. Dieses kann in engen Gassen eingesetzt werden und verfügt über flexible Anbaugeräte für verschiedene Aufgaben. (roa)