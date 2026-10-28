Ein bislang Unbekannter ist auf das Gelände eines Umspannwerks im Kreis Recklinghausen eingebrochen. Wie eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen mitteilte, durchtrennte der Täter am Dienstagabend den Stacheldraht oberhalb des Zauns der Anlage in einem Stadtteil von Marl. Ihm sei noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt die Flucht gelungen, hieß es.

Gegen 21.00 Uhr alarmierte demnach Wachpersonal die Einsatzkräfte, als es den Unbekannten auf dem Gelände entdeckte. Die anschließende Fahndung mit Unterstützung zweier Drohnen der Feuerwehr blieb den Angaben zufolge erfolglos. Man habe einen Polizeihubschrauber zur Suche einsetzen wollen, den Versuch aufgrund der Witterungsverhältnisse aber abgebrochen, so die Einsatzkräfte.

In NRW ist es bereits mehrfach zu Vorfällen an Umspannwerken gekommen.

Die Hintergründe der aktuellen Tat in Marl sind noch unklar. „Wir gehen erst einmal nicht von einem Sabotageakt aus, weil wir keinerlei Beschädigung auf der Anlage selbst festgestellt haben“, sagte die Polizeisprecherin. Es sei aber nicht auszuschließen. Als Motiv komme auch die Suche nach Kupferkabeln in Betracht. (dpa/red)