Gut sechs Wochen nach den verheerenden Flutkatastrophe im Himalaya haben sich in Nepal erneut heftige Überschwemmungen ereignet. Im Zentrum des Landes wurden rund 45 Häusern von den Wassermassen mitgerissen, wie die Behörden mitteilten. Fünf Menschen werden demnach vermisst. Nach Angaben des Katastrophenschutzes konnten dutzende Menschen im Bezirk Gorkha in Sicherheit gebracht werden. Die Armee schickte vier Hubschrauber zur Unterstützung der Rettungs- und Evakuierungsarbeiten in die Region.

Der Wasserstand des Flusses Budhi Gandaki stieg derweil weiter an. Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie der über die Ufer getretene Fluss Trümmer und ganze Häuser mit sich riss. Nach Angaben der Behörden hatte ein Erdrutsch die Sturzflut ausgelöst. Durch die Überschwemmungen seien auch vier Brücken und und drei im Bau befindliche Wasserkraftwerke beschädigt worden.

Flutwelle in Nepal sorgt für massive Überschwemmungen

Ende August war eine gigantische Sturzflut durch das Grenzgebiet zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet in China gerauscht. Mehr als 1400 Menschen starben, tausende weitere werden noch vermisst. Ausgelöst wurde die Sturzflut durch einen Gletscherabbruch im Himalaya.

Die Überschwemmung am Sonntag wecke Erinnerungen an die Katastrophe im August, sagte ein Vertreter der Gemeinde Chumnubri. „Das ist ein Albtraum für uns“, fügte er hinzu. „Unser Haus wurde weggerissen, und wir haben keinen Strom.“ Zum Glück gebe es bislang keine Opfer.

In Nepal ereignen sich wie in ganz Südasien während der Monsun-Zeit häufig Überschwemmungen und Erdrutsche. Im September kamen dabei in Nepal nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen ums Leben. Nach Angaben von Wissenschaftlern kommt es infolge des Klimawandels häufiger zu solchen Extremwetter-Ereignissen. (afp)