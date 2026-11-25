Ab Freitag können Ski-Begeisterte in Winterberg wieder die ersten Schwünge ziehen. Im Skiliftkarussell sollen ab dem Morgen mindestens zwei Lifte starten und damit ein erstes, wenn auch schmales Angebot sichern, teilt die Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland, dem Zusammenschluss der Liftbetreiber in der Region, mit. Die aktuellen Minustemperaturen lassen zudem die Hoffnung zu, dass das Angebot in den kommenden Wochen bis zum ersten Saisonhöhepunkt in den Weihnachtsferien deutlich anwachsen wird.

Die Pisten Rauher Busch und Poppenberg werden dank sogenannter Allwetterschneeerzeuger ab Freitag täglich befahrbar sein, teilt die Wintersport-Arena mit. Man bemühe sich, beide Pisten über die Abfahrt Büre-Herrloh möglichst zeitnah miteinander zu verbinden, hieß es.

Schneekanonen sind schon im Dauereinsatz

Mit den modernen Allwetter-Maschinen lässt sich Schnee unabhängig von der Außentemperatur herstellen - allerdings nur auf einem sehr begrenzten Teil der Hänge im Sauerland von maximal sechs Pistenkilometern. Der Schnee hat laut Wintersport-Arena eine gröbere Struktur und ist besonders beständig.

Ein Großteil der mehr als 100 Pisten in der Region wird mit herkömmlichen Schneekanonen oder Schneilanzen beschneit, die die Kälte der Umgebung nutzen und für einen wirtschaftlichen Betrieb stabile Minustemperaturen benötigen.

Angesichts der aktuell frostigen Temperaturen könnten aber weitere Lifte öffnen, sobald die klassische Beschneiung ergiebig genug ist, heißt es von der Wintersport-Arena: „Wer jetzt Schnee machen kann, der macht jetzt Schnee“, so die Sprecherin. Zunächst seien die Betreiber aber darauf bedacht, ihre Schneedepots zu füllen, um für die besucherstarke Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel bestmöglich gerüstet zu sein. Wie schnell das Angebot in der Adventszeit wachse, sei damit offen. (dpa/red)