Winterberg bereitet sich vor. Für die anstehende Skisaison wird bereits jetzt der erste Schnee hergestellt. Im Skiliftkarussell sind zum Auftakt (27. November) zunächst zwei Lifte entlang der Hauptachse vorgesehen. Am Skilift „Rauher Busch“ und auf der Weltcuppiste „Poppenberg“ liegen schon bis zu vier Meter hohe Schneehaufen.

Möglich machen das sogenannte Allwetterschneeerzeuger. Sie können auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt Schnee produzieren und sollen einen planbaren Saisonstart ermöglichen.

Das Wetter muss auch mitspielen

Wann weitere Pisten und Lifte öffnen, hängt dagegen vom Wetter ab. Dafür benötigt das Skigebiet ausreichend Kälte für die klassische Beschneiung oder genügend Naturschnee. Im Idealfall kommen beide Bedingungen zusammen.

Wie der WDR berichtet, sind rund 30 Zentimeter Schnee nötig, damit die Pisten gut befahrbar sind. Die Postwiese in Neuastenberg, das Skigebiet Altastenberg und das Skiliftkarussell Winterberg gehen zudem gemeinsam in die neue Saison. „Da arbeitet man das ganze Jahr drauf hin. Auf den ersten Frost und ersten Schnee freu ich mich jedes Jahr aufs Neue“, sagt der Liftbetreiber vom Rauhen Busch, Fabian Klante.

Auch die vergangene Wintersaison war für Wintersportfans in Winterberg erfreulich. Das Skiliftkarussell hatte seinen Betrieb bis einschließlich 12. April verlängert. Damit konnten die Besucher auch in den Osterferien noch auf Skiern und Snowboards die Pisten nutzen.

Der Kartenvorverkauf für die neue Saison läuft bereits. Auch Saisonkarten sind erhältlich. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 53 Euro, für Kinder sind es 30 Euro.