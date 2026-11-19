Ein mutmaßlich rechtsradikaler Schüler aus dem sauerländischen Eslohe soll geplant haben, zwischen Ende dieses Jahres und Anfang 2027 einen Terroranschlag auf Muslime in einer Moschee zu verüben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf habe wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in der vergangenen Woche einen neuen Haftbefehl beim Amtsgericht Meschede beantragt, teilte Oberstaatsanwältin Alexandra Wiese auf dpa-Anfrage mit.

Neuer Haftbefehl gegen Schüler aus Eslohe

Zuvor hatte bereits die Staatsanwaltschaft Arnsberg einen Haftbefehl wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz beantragt. Der Mann war im August in Eslohe festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Vorab hatte der WDR berichtet.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatten Beamte demnach zahlreiche Waffen, Waffenteile und Munition gefunden – hergestellt mit einem 3D-Drucker. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass der Schüler mit diesen selbst gebauten Waffen einen Anschlag auf eine Moschee in Deutschland verüben wollte, sagte Wiese. Über konkrete Anschlagsziele wollte sie aus Opferschutzgründen keine weiteren Angaben machen.

Ermittler sehen „rassistisches Gedankengut“

Konkrete Anschlagspläne mit Waffen aus einem 3D-Drucker seien jedenfalls ein Novum für die Düsseldorfer Behörde. Die Ermittler haben Anhaltspunkte für eine rechtsradikale Gesinnung des Sauerländers. „Sein rassistisches Gedankengut projizierte er auch auf Menschen muslimischen Glaubens“, sagte Wiese dem WDR.

Derzeit würden Datenträger ausgewertet und das Ergebnis eines Gutachtens des Landeskriminalamts zur Funktionsfähigkeit der Waffen abgewartet. Zudem stünden weitere Zeugenvernehmungen an. Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben. „Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung“, betonte die Oberstaatsanwältin. (dpa/red)