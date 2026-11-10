Am Landgericht Aachen hat der Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen, der im April bei Siegburg in einem ICE Sprengkörper geworfen und einen Messerangriff auf Fahrgäste geplant haben soll. Am Tag des Prozessbeginns wollte sich der Angeklagte weder selbst noch über seine Anwälte zu den Vorwürfen äußern. Möglicherweise kommt es an einem anderen Prozesstag zu einer Einlassung.

Dem jungen Mann wird versuchter Mord vorgeworfen. Er betrat den Gerichtssaal am Aachener Landgericht mit einer Mappe vor dem Gesicht und wollte sich zunächst auf einen falschen Platz setzen. Sonst wirkte er jedoch unaufgeregt und eher emotionslos.

Zu Beginn des Prozesses beantragte die Verteidigung des Angeklagten den Ausschluss der Öffentlichkeit vom gesamten Prozess, auch weil der Angeklagte mit 20 Jahren noch als Heranwachsender gilt. Um über diesen Antrag zu verhandeln, wurde die Öffentlichkeit und damit zahlreiche Medienvertreter gleich nach wenigen Minuten für mehr als eine Stunde aus dem Prozesssaal geschickt.

Öffentlichkeit wird nur teilweise ausgeschlossen

Dann durfte die Presse wieder rein, denn das Gericht gab dem Antrag nur teilweise statt, auch weil es ein hohes und begründetes öffentliches Interesse an dem Prozess gebe. Daher werde die Öffentlichkeit nur in den Teilen der Verhandlungen ausgeschlossen, in denen es um persönliche Details aus dem Leben des Angeklagten gehe.

Es folgte die Verlesung der Anklage, die darauf schließen lässt: Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die die Fahrgäste am 2. April bei Siegburg östlich von Bonn erleben mussten. Der Angeklagte soll in Aachen in den ICE Richtung Frankfurt gestiegen sein. Dabei habe er laut Anklage die Absicht gehabt, aus Mordlust und heimtückisch mit einem Messer als Hauptwaffe möglichst viele Menschen zu töten.

Dafür habe er zwischen Köln und Aachen in dem ICE mit rund 180 Fahrgästen an Bord mit einer Sturmhaube maskiert zwei Sprengsätze gezündet, sogenannte Softair-Granaten. Zehn Menschen seien dabei durch umherfliegende Plastikkugeln körperlich misshandelt und geschädigt worden.

Ging es vergleichsweise glimpflich aus?

Die zehn Menschen trugen leichte Verletzungen davon, mindestens eine Person kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus, andere hatten oberflächliche Hautverletzungen. Die meisten der rund 180 Fahrgäste kamen aber mit dem Schrecken davon. Doch es hätte wohl noch viel schlimmer kommen können.

Der deutsche Staatsbürger aus Aachen soll auf der Zugtoilette einen Rucksack, einen Helm und ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern deponiert haben, um mehrere Menschen zu erstechen. Unmittelbar vor der Tat schickte der Mann ein umfangreiches Manifest an mehrere Medienhäuser, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf nach dem Anschlag mitteilte.

Darin habe er einen Messeranschlag angekündigt und seine Absicht kundgetan, Menschen zu töten. Eine besonders grausige Vorstellung, auch weil es in einem ICE mit engen Gängen kaum Fluchtoptionen gibt. Laut Anklage kündigte er in dem Manifest unter anderem an, das Messer in Körper rammen sowie Blut an seinen Händen sehen und riechen zu wollen.

Bahnmitarbeiter und Fahrgast retten womöglich Menschenleben

Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft hätten die Softair-Granaten als Ablenkung dienen sollen, um eine frühzeitige Entdeckung des geplanten Messerangriffs zu verhindern. Der Angeklagte handelte laut Anklage allein aus der Freude an der Vernichtung von Menschenleben.

Der Plan ging jedoch gehörig daneben: Als sich der mutmaßliche Täter nach der Explosion der Granaten in die Zugtoilette begab, gelang es einem Bahnmitarbeiter mit einem Fahrgast, den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei dort einzusperren. Die Beamten konnten den 20-Jährigen am Bahnhof in Siegburg schließlich festnehmen und räumten umgehend den gesamten Zug sowie einen Teil des Bahnhofs.

Die Passagiere wurden in einer nahegelegenen Turnhalle von der Siegburger Feuerwehr versorgt. Notfallseelsorger standen zur Betreuung bereit. Währenddessen durchsuchte die Bundespolizei den Zug und auch die Spurensicherung war am Tatort, bevor Entwarnung gegeben werden konnte.

Was war das Motiv?

Der 20-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Zum Motiv ist bislang nichts bekannt. Die Ermittler hatten zunächst Hinweise auf eine politisch motivierte Tat und ordneten den jungen Mann dem rechten Spektrum zu. Der Verdacht einer politisch motivierten Tat bestätigte sich im Rahmen der Ermittlungen jedoch nicht, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

„Wir haben unterschiedliche Dokumente zu unterschiedlichen Ideologien bei ihm gefunden“, hatte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft nach dem Anschlag gesagt. Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der junge Mann aus Aachen voll schuldfähig.

Der Beschuldigte sei bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten, sagte die Staatsanwältin. „Hierbei spielten unterschiedliche Delikte eine Rolle.“ Seine Wohnung sei durchsucht worden. Die Ermittler hätten mehrere Gegenstände sichergestellt, darunter das Handy des Verdächtigen.

Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft. Das Landgericht will nach Angaben einer Sprecherin auch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung prüfen.

Ein Verteidiger des Angeklagten wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Das Landgericht hat weitere sieben Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt. (dpa)