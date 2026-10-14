„Warum hat unser Sohn das getan?“Familie von Tiger-Opfer meldet sich – und sucht nach Antworten

Die Familie des jungen Mannes, der am vergangenen Samstag im Yorkshire Wildlife Park von einem sibirischen Tiger tödlich verletzt wurde, hat sich mit einer emotionalen Erklärung zu Wort gemeldet. Der 24-jährige William Chapman war am vergangenen Samstag in das Gehege des Amur-Tigers Altai gestiegen und starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch vor Ort.

„William war ein aufgeweckter, herzlicher und einnehmender junger Mann, den seine Familie sehr liebte – und William liebte sie auch“, heißt es in der Stellungnahme der Angehörigen. Besonders schwer wiegt für die Eltern die Frage nach dem Warum. „Die Familie hofft, dass die zuständigen Behörden alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um herauszufinden, warum unser großartiger Sohn das getan hat, was er getan hat.“

Familie meldet sich nach Tiger-Attacke in England

Gleichzeitig machen sie deutlich, wie schwer sie der Verlust trifft: „Die Familie ist zutiefst erschüttert und ringt darum, das Geschehene zu begreifen.“

Die Familie weist darauf hin, dass William viele Jahre lang an einer schweren psychischen Erkrankung litt und starke Medikamente einnehmen musste. „Es wird Aufgabe des Gerichtsmediziners sein, zu entscheiden, welche Rolle dies bei seinem Tod gespielt hat“, so die Angehörigen. Sie bitten die Öffentlichkeit, diesen Prozess zu respektieren, und klagen zugleich über die Verbreitung belastender Medieninhalte, die ihnen zusätzliches Leid bereiten.

Tiger-Opfer war als Kind Schauspieler

Chapman war in jungen Jahren Schauspieler. Laut BBC stand er als Kind unter anderem in der Komödie „May Contain Nuts“ neben Shirley Henderson vor der Kamera, die in den Harry-Potter-Filmen die Maulende Myrte spielt.

Augenzeugen zufolge hatte Chapman mit Kopfhörern am Gehege getanzt, eine Besucherin um ein Foto mit dem Tiger im Hintergrund gebeten und war anschließend über die Absperrungen in das Areal gestiegen. Der etwa 200 Kilogramm schwere Tiger Altai griff an. Der Park wurde umgehend geräumt. Der Tiger verblieb unversehrt in seinem Gehege und wird nicht eingeschläfert. Eine sicherheitsbehördliche Untersuchung wurde eingeleitet. (mbr)