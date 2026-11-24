Wegen des Vorwurfs des Mordes an seiner Ehefrau hat die Staatsanwaltschaft Münster Anklage gegen einen Mann aus Rheine erhoben. Laut Mitteilung der Ermittlungsbehörde soll der Angeschuldigte die Frau am 12. August aus Eifersucht mit Messerstichen getötet haben. Zuvor soll die 46-Jährige ihm bei einer Aussprache in der gemeinsamen Wohnung gestanden haben, dass sie mit einem anderen Mann zusammen sei und sich von ihm trennen wolle.

In dem Moment soll der damals 55-Jährige mit einem Springmesser auf die Frau zugegangen sein. Sie floh auf die Straße und rief dabei die Polizei. Vor dem Haus fiel sie auf den Gehweg. Dort soll der Angreifer mehrmals in ihren Oberkörper gestochen haben. Die Frau starb, der Mann wurde unmittelbar festgenommen.

Rheine: Mord aus niederen Beweggründen?

Über die Zulassung der Anklage muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Bei der Tat sei es um Kränkung und Wut auf die Ehefrau gegangen.

Der nicht vorbestrafte Mann hatte die Tat nicht bestritten. Laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt hat er aber angegeben, sich an keine Details und die eigentliche Tat erinnern zu können. (dpa)