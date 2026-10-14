Nach dem verheerenden Feuer mit drei Toten und fünf Verletzten in Bochum hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige sei ein Anwohner und wurde von der Mordkommission vernommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Was wir wissen

Der Brand: In der Nacht zu Dienstag (13. Oktober) brach in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ein Feuer aus. Nach ersten Angaben der Polizei begann es in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.15 Uhr alarmiert.

Die Opfer: Drei Erwachsene starben. „Es handelt sich hierbei um zwei Frauen (25 und 27 Jahre alt) und einen Mann (26) mit indischer Staatsangehörigkeit“, so die Ermittler. Die Feuerwehr fand sie bei den Löscharbeiten leblos in einer der Wohnungen. Fünf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen in Bochumer Krankenhäuser.

Die Rettung: Die Feuerwehr holte zwei Menschen über eine Drehleiter aus dem Gebäude, zwei über tragbare Leitern und eine Person mit einem Sprungpolster.

Die Schäden: Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, das Holz-Treppenhaus sei völlig zerstört. Das Haus dürfte damit unbewohnbar sein.

Der Verdächtige: Am Mittwoch teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde. Der 41-Jährige ist nach ihren Angaben ein Anwohner und wird von der Mordkommission vernommen. Ermittelt wird wegen Mordverdachts.

Was wir nicht wissen

Das Motiv: Dazu gibt es keine Angaben.

Der genaue Vorwurf: Unklar ist, was ihm konkret vorgeworfen wird. Ermittelt wird wegen Mordverdachts. Ob es aber etwa eine gezielte Tötungsabsicht gegen eine konkrete Person gab, ist unklar. Ein Mord kann theoretisch auch begangen werden, wenn der Tatverdächtige ein gemeingefährliches Mittel eingesetzt hat. Ob ein Haftbefehl beantragt oder erlassen wurde, ist ebenfalls offen.

Die Brandursache: Die Behörden haben bisher nicht gesagt, ob sie von Brandstiftung ausgehen. Lediglich ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen.

Der Verdächtige: Unklar ist, ob „Anwohner“ heißt, dass er in dem Haus wohnt oder in der Nachbarschaft. Auch seine Beziehung zu den Opfern und weitere Details zu ihm sind bislang nicht bekannt.

Die Festnahme selbst: Wann genau und wo der Mann festgenommen wurde, ist nicht bekannt. (dpa/red)