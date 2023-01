Der ehemalige Football-Spieler O.J. Simpson ist von einem Gericht in Nevada vorläufig aus der Haft entlassen worden. Der Bewährungsausschuss des US-Bundestaats habe die Entscheidung Anfang Dezember gefällt, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Voraussetzung für einen solchen Beschluss ist unter anderem gute Führung.

Simpson war im Herbst 2017 nach einem bewaffneten Raubüberfall zunächst aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war 2007 mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Erinnerungsstücken dazu gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke wiederzugeben.

Ein Gericht verurteilte Simpson daraufhin zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren, neun davon musste Simpson mindestens im Gefängnis absitzen, bevor der Rest auf Bewährung ausgesetzt werden konnte.

O.J. Simpson: Prozess wegen Mord an Ehefrau

Simpson erlangte abseits seine Spielerkarriere in der Football-Liga NFL Bekanntheit, weil er im Fall des Mordes an seiner Ehefrau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman angeklagt war. Beide waren 1994 in ihrem Haus tot aufgefunden worden.

Simpson lieferte sich dabei eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die live im US-Fernsehen übertragen wurde. Er war kurz nach Auffinden der Leichen von Goldman und Brown Simpson in den Fokus der Ermittlungen geraten. Der Gerichtsprozess gilt als einer der größten und meist verfolgten in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Der ehemalige Football-Spieler und Schauspieler wurde 1995 in einem umstrittenen Prozess freigesprochen, die Geschworenen entschieden sich trotz einer erdrückenden Beweisleist gegen eine Verurteilung Simpsons. Im Anschluss daran kam es zu Unruhen im Großraum Los Angeles. In einem später durchgeführten Zivilprozess wurde er allerdings zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. (shh)