Frankfurt/Main – Ein Streit zwischen vier festgenommen Männern ist nach Polizeiangaben der Grund für die Schüsse am Dienstagabend in der Innenstadt von Frankfurt am Main gewesen.



Die Männer im Alter zwischen 32 und 46 Jahren aus verschiedenen Orten in Hessen hätten sich an der Konstablerwache getroffen und seien dort in Streit geraten, wobei mehrere Schüsse gefallen seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen.

Zum Hintergrund des Streits könnten noch keine Angaben gemacht werden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.



Schusswaffe und Messer beschlagnahmt

Die Beamten waren von Zeugen alarmiert worden und konnten die vier Männer festnehmen. Einer von ihnen wies eine leichte Schussverletzung, ein anderer eine leichte Schnittverletzung auf. Eine Schusswaffe und zwei Messer wurden beschlagnahmt. (afp)