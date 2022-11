Weinstadt – Ein Passant hat in einem Altkleider-Container in Weinstadt bei Stuttgart die Leiche einer Frau entdeckt. Die 26-Jährige sei vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei wahrscheinlich, dass sie in den Container auf einem Parkplatz gestiegen sei, um gebrauchte Kleider herauszunehmen.



„Hierbei blieb sie in der Abladeklappe des Containers stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig aus ihrer misslichen Lage befreien“, sagte ein Polizeisprecher. Am Samstagmorgen habe ein Fußgänger die tote Frau gefunden. Um den Vorfall genau zu klären, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Feuerwehr birgt tote Frau aus Altkleidercontainer

Die Feuerwehr befreite die junge Frau kurz nachdem sie gefunden wurde aus dem Container, wie der SWR berichtet. Der Notarzt konnte demnach aber nur noch ihren Tod feststellen. Laut Polizei deute nichts auf ein Verbrechen oder Fremdeinwirken hin.



Der mutmaßliche Unfall der Frau ist längst kein Einzelfall. In Deutschland kommt es immer wieder kommt zu derartigen Vorfällen. Menschen werden beim Versuch in den Container zu klettern in der Mechanik vom eigenen Gewicht zerquetscht oder ersticken.

Allein 2021 mehrere Tote in Altkleidercontainern

Im vergangenen Jahr war die Leiche eines Mannes nahe Siegen in einem Altkleidercontainer an einem Einkaufsmarkt entdeckt worden. Ermittlungen zufolge könnte er versucht haben, etwas aus dem Container herauszuholen, sagte ein Polizeisprecher damals. In Großostheim bei Aschaffenburg kam ebenfalls 2021 eine 25-jährige Frau in einem Altkleidercontainer ums Leben. In beiden Fällen steckten die Toten kopfüber in der Einwurfklappe fest.

Grundsätzlich sind Kleidercontainer und ihre Klappe so konstruiert, dass Diebstähle nicht möglich sein sollen. Warnhinweise weisen darauf hin, dass der Versuch, in die Container zu klettern, lebensgefährlich sein kann. Auch am Container in Weinstadt war nach Angaben der Polizei eine solche Warnung aufgeklebt. (pst mit dpa)