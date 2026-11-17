In Nordrhein-Westfalen leben laut einer Umfrage die glücklichsten Männer in Deutschland. Im „Glücksatlas“ für 2026 erreichten die Männer in NRW bei der Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit den höchsten Wert im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Dagegen waren Frauen in Bayern und Bremen noch glücklicher als in NRW.

Der „Glücksatlas“ wird alljährlich von der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt. Für die neueste Ausgabe hat das Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 bundesweit insgesamt 12.461 Menschen ab 16 Jahren befragt. Zudem hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 3.701 Personen ab 18 Jahren per Online-Panel zum wiederholten Mal befragt. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Institute für diese Bevölkerungsgruppen repräsentativ.

Nur die Bayern sind zufriedener

Insgesamt belegt NRW bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit im Ranking der Bundesländer den zweiten Platz hinter Bayern. Mit einem Wert von 7,11 Punkten liegt NRW dabei deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 7,00 Punkten. Die Bewertungsskala geht von 0 („ganz und gar nicht zufrieden“) bis 10 Punkte („völlig zufrieden“).

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Lebenszufriedenheit jedoch überall gesunken - NRW hatte 2025 noch einen Wert von 7,19 erreicht. Als Grund für den deutschlandweiten Rückgang sehen die Forscher vor allem wirtschaftliche Faktoren wie hohe Lebensmittelpreise, eine schwache Konjunktur und wachsende Arbeitsplatzunsicherheit. (dpa)