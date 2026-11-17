Zwei junge Menschen aus Baden-Württemberg sind am Sonntagabend (15. November) in Bergnot geraten. Die zwei 15- und 18-Jährigen hatten bereits beim Aufstieg des Großglockners Probleme und verloren dann beim Abstieg endgültig die Orientierung.

Erschöpft wurden sie anschließend in 2800 Metern Höhe von einem Notarzthubschrauber gerettet. Gegen 18.30 Uhr hatten sie selbst noch einen Notruf abgesetzt und wurden zunächst telefonisch durch ihren Abstieg geführt.

Keine alpine Erfahrung laut Tiroler Polizei

Dadurch konnten sie zunächst selbstständig ihren Abstieg fortsetzen. Als die beiden dennoch festhingen, entschied sich die Bergrettung, den Notarzthubschrauber loszuschicken.

Anschließend wurden die Teenager nahe des Mürztalersteigs entdeckt und daraufhin vom Hubschrauber ins Tal zum Lucknerhaus gebracht.

Dass beide unverletzt waren, grenzte fast an ein kleines Wunder. Sie waren allerdings sehr erschöpft, durchnässt und hatten eine leichte Unterkühlung. Die Tiroler Polizei teilte anschließend mit, dass beide keine alpine Erfahrung gehabt hätten.

Der Großglockner ist der höchste Berg in Österreich (3798 Meter). Der Mürztalersteig ist Teil des hochalpinen Geländes des Glocknergebiets. Am Ende der Kalser Großglocknerstraße befindet sich auf 1920 Metern Höhe das Lucknerhaus. Dorthin wurden die beiden ausgeflogen. Das Haus ist ein zentraler Ausgangspunkt für Touren den Großglockner hinauf. (li)