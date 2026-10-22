Ein grotesker Fall von Identitätsdiebstahl sorgt in den USA für Aufsehen. Ein Polizeibeamter aus dem US-Bundesstaat Florida soll einem Bericht von NBC News zufolge nach dem Tod eines Mannes dessen Haus unrechtmäßig in Besitz genommen und jahrelang unter dessen Identität aufgetreten sein. Dem ehemaligen Polizisten werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Brian Louis Sguros war demnach Beamter der Polizei Lauderhill, als er im Juli 2022 zu einem Kontrollbesuch in das Haus von Dennis West gerufen wurde. Der 71-Jährige wurde tot aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stellte natürliche Todesursachen fest.

Polizist soll Haus nach Übernahme renoviert haben

Wenige Wochen später soll Sguros das Haus dann an sich genommen haben. Gegenüber der Gerichtsmedizin gab er sich als Freund des Verstorbenen aus, obwohl es keine Hinweise auf eine Bekanntschaft gibt, berichtet NBC News. Außerdem behauptete er demnach wahrheitswidrig, West habe keine lebenden Angehörigen.

Von August 2022 bis Februar 2025 soll Sguros das Haus schließlich renoviert haben. Nach eigenen Angaben will er dafür rund 214.000 US-Dollar ausgegeben haben. Laut Ermittlern nutzte für die Abwicklung der Arbeit die Identität des Verstorbenen.

Polizeidaten vom Dienstcomputer abgerufen

Über Polizeidatenbanken soll der damalige Beamte von seinem Dienstcomputer aus etwa Wests Führerscheindaten abgerufen haben. Für eine Baugenehmigung soll er zudem die Unterschrift des Verstorbenen gefälscht haben. Als Kontaktmöglichkeit gab er jedoch seine eigene Telefonnummer an. Zudem soll er Steuern und Nebenkosten im Namen Wests bezahlt haben.

Im Februar 2025 beantragte Sguros gemeinsam mit seiner Ehefrau bei der Immobilienbehörde des Broward County Eigentumsrechte an dem Haus. Als ein Immobilienunternehmen das Gebäude von den Erben Wests kaufte, kam der Identitätsdiebstahl schließlich ans Licht. Ab Herbst 2025 war die Firma rechtmäßiger Besitzer des Hauses. Als eine Mitarbeiterin das Haus übernehmen wollte, traf sie auf Sguros.

Polizist vom Dienst suspendiert

Der Polizist händigte daraufhin die Schlüssel zum Haus aus, wie NBC News berichtet, verlangte jedoch Schadenersatz für angebliche Reparaturen und reichte eine Zivilklage über mehr als 200.000 US-Dollar ein.

Im Mai erstattete ein Anwalt des Unternehmens schließlich Anzeige bei der Polizei. Der Beamte wurde festgenommen und muss sich nun wegen Amtsmissbrauchs und unrechtmäßiger Nutzung der Identität eines Verstorbenen verantworten. Er wurde gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar vorläufig freigelassen und ohne Bezüge vom Dienst suspendiert. (das)