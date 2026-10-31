Auf einem abgezäunten ehemaligen Militärgelände in Aachen haben sich am Samstag rund 200 Personen versammelt, um laut Polizei eine Party zu feiern. „Teilnehmer gaben an, dass sie die Halloween-Nacht bis Sonntag dort verbringen wollten“, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem Rave.

Man sei mit starken Kräften vor Ort und führe Personenkontrollen durch. Ein erhöhtes Gefahrenpotenzial sehe man derzeit aber nicht. Es sei noch offen, ob der Besitzer des Geländes eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellen werde. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Polizei zählt rund 150 Fahrzeuge

Die Menschen seien mit rund 150 Fahrzeugen in das sogenannte Camp Hitfeld gekommen. Darunter seien auch mehrere mit niederländischen und belgischen Kennzeichen gewesen. Die Region befindet sich in der Nähe zu den beiden Nachbarländern.

Ob das Treffen etwas mit den angekündigten Jugendprotesten zu tun hat, ist noch unklar. „Wir können nicht ausschließen, dass die Personen mit den Versammlungen in irgendeiner Weise in Zusammenhang stehen oder sich den Versammlungen anschließen möchten“, sagte der Sprecher weiter. Auch in Aachen war für den Nachmittag eine Demonstration geplant. (dpa)