Zollbeamte haben im Hamburger Hafen von einem Containerschiff rund anderthalb Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von etwa 300 Millionen Euro, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts am Montag. Das Kokain war demnach in Reissäcken versteckt, die Ende Juni in einem Container gefunden wurden. Die Drogen verteilten sich auf mehrere Päckchen, die in einer Prüfanlage auffielen. Laut Ermittlungen sollte der Container auf ein anderes Schiff umgeladen und das Kokain von Polen aus verteilt werden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Drogen im Badezimmer gelagert Anzeige Zweijährige findet Kokain und isst es – Vater angeklagt

„Chemical Revolution“ Anzeige Mutmaßliche Betreiber von größtem Drogen-Onlineshop vor Gericht

Kiloweise Drogen mit Millionenwert Anzeige Rauschgifthunde erschnüffeln Drogen in Babynahrung

Mehrere unterschiedliche Zeichen auf den Päckchen deuteten demnach auf Großabnehmer in mehreren Ländern Europas hin. Vor rund einem Jahr waren im Hamburger Hafen viereinhalb Tonnen Kokain beschlagnahmt worden – die größte Lieferung, die in Deutschland je entdeckt wurde. Binnen vier Wochen nach dem Fund beschlagnahmten Zollbeamte in Hamburg noch einmal über zwei Tonnen des Rauschgifts. (afp)