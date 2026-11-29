Buden, Lichter, Glühwein, Girlanden aus Zweigen: Doch der Weihnachtsmarkt auf der Münchner Praterinsel ist keine gewöhnliche Einstimmung aufs Fest – es dreht sich vielmehr alles um Harry Potter.

Bis zum 6. Dezember können Besucherinnen und Besucher dort Fanartikel kaufen, sich von der Harry-Potter-Welt inspirierte Speisen und Getränke schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren.

Harry-Potter-Markt am Abend voll

Das lockte viele Menschen an. Sogar so viele, dass das Polizeipräsidium München via WhatsApp am Abend kurz vor 20.00 Uhr mitteilte: „Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt ist bereits jetzt aufgrund des hohen Besucheraufkommens voll. Zudem befinden sich eine Vielzahl weiterer Personen bzw. mögliche Besucher im Umfeld der Örtlichkeit. Bitte vermeidet einen heutigen Besuch und umgeht den Bereich.“

Der Markt ist nach Veranstalterangaben von der HBO-Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ inspiriert. Plakate weisen zugleich auf den Streamingstart (25. Dezember) hin.

Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley). Da es bereits eine gefeierte „Harry Potter“-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann. (dpa)