Haus brennt lichterloh Feuer im Zentrum von Paris ausgebrochen

Rund 150 Feuerwehrmänner waren am Sonntag in Paris im Einsatz.

Paris – Ein Großbrand ist im Zentrum von Paris in Nachbarschaft der Residenz des deutschen Botschafters ausgebrochen. Es gebe keine Opfer, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend auf Anfrage. 150 Feuerwehrleute seien vor Ort, um den Brand zu löschen. Es werde versucht, die Botschafterresidenz vor den Flammen zu bewahren. Bei dem brennenden Gebäude handele es sich um ein vierstöckiges Stadtpalais, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt würden.

Wie das Rathaus des 7. Arrondissements auf Twitter mitteilte, brannte es auf der Rue de Lille und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Palais Beauharnais, das die Residenz des deutschen Botschafters in Paris beherbergt. Passanten sollten die Gegend meiden, hieß es. Die Adresse liegt rund 300 Meter entfernt vom Musée d'Orsay, einem bekannten Kunstmuseum.

Auf Videos, die auf Twitter veröffentlicht wurden, war ein lichterloh brennendes Haus zu sehen, an dessen Fassade ein Baugerüst aufgebaut war. Laut dem Sender BFMTV war in dem Gebäude früher das Industrieministerium untergebracht. (dpa)