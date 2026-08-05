Bei einem Unglück an einem nicht beschrankten Bahnübergang im Kreis Coesfeld ist ein 79-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann aus Havixbeck betrat laut Mitteilung der Polizei den Übergang in einer Bauernschaft im Münsterland und reagierte nicht auf die Signale eines heranfahrenden Zuges.

Auch sein Hund wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Die Bahnstrecke von Münster nach Coesfeld war rund vier Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. (dpa)