Nach einem zunächst grauen Start in den Tag setzt sich die Sonne im Verlauf des Donnerstags verbreitet in Nordrhein-Westfalen durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad. In höheren Lagen werden bis zu 15 Grad erwartet.

Ist es im Südosten zunächst noch bewölkt, zeigt sich das Wetter zum Nachmittag verbreitet sonnig und heiter. Am Vormittag kann es im Osten noch vereinzelt regnen, sonst bleibt es trocken. Die Meteorologen rechnen im Nordosten und im Hochsauerland mit teils starken Böen.

DWD erwartet heitere Aussichten zum Wochenende

In der Nacht bleibt es trocken. Bei Temperaturen zwischen 8 und 3 Grad können örtlich Nebel und Dunst die Sicht erschweren. Wenn sich diese aufgelöst haben, zeigt sich dem DWD zufolge verbreitet am Freitag die Sonne. In Westfalen klettern die Temperaturen auf 19 bis 22 Grad, im Rheinland sogar auf 22 bis 25 Grad. Im Rothaargebirge sei mit Werten von bis zu 17 Grad zu rechnen, so die Wetterexperten.

In der Nacht zu Samstag zeigt sich der Himmel klar und es bleibt trocken, erst in den Morgenstunden ziehen im Nordwesten langsam Wolken auf. Örtlich können erneut Dunst und Hochnebel auftreten, auch Frost in Bodennähe ist lokal nicht auszuschließen. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen bei trockenem, zunächst heiterem Wetter auf Werte um 25 Grad im Süden. Im Norden erwarten die Meteorologen um 22 Grad, in Hochlagen um 20 Grad. (dpa/red)