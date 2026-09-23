Der Sommer verlässt Köln und das Rheinland noch immer nicht: Nach durchwachsenen Tagen am Donnerstag und Freitag kommen zum Wochenende fast sommerliche Temperaturen zurück. Der meteorologische Dienst Kachelmannwetter spricht von einem „Sommercomeback“ in Deutschland.

Die Nächte sind inzwischen schon deutlich kühler als noch vor wenigen Wochen. So sanken die Temperaturen auch in Köln in der Nacht zu Mittwoch (23. September) unter zehn Grad. Die Nacht zu Donnerstag wird dann mit bis zu zwölf Grad wieder etwas wärmer, danach wird es aber wieder frisch. In der Nacht zu Freitag ist es relativ klar und die Werte gehen auf 7 Grad im Rheinland zurück. In höheren Lagen ist in Nordrhein-Westfalen auch schon Frost in Bodennähe möglich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstag wird es nach laut DWD-Vorhersage zunächst wechselnd bewölkt, am Nachmittag kommen aber größere Auflockerungen. Die Temperaturen halten sich mit bis zu 20 Grad noch in Grenzen. In Köln könnte es etwas darunter liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der im Bergland stark auffrischen kann. In Köln soll es immerhin trocken bleiben.

Wetter in Köln: Sommer kommt am Wochenende zurück

Die gute Nachricht: Ab Freitag gehen die Tagewerte trotz kühler Nächte kontinuierlich von Tag zu Tag nach oben. Zunächst ist es am Freitag noch dunstig oder nebelig. Dann wird es sonnig, die Temperaturen klettern in Köln bis auf 22 Grad. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen.

Am Samstag wird es richtig schön: Es zeigen sich nur gelegentlich Wolken, ansonsten scheint die Sonne. Der DWD sagt Temperaturen von maximal 24 Grad voraus. Wetter Online geht in Köln sogar von 25 Grad aus. Wie es am Sonntag dann weitergeht, ist noch nicht ganz klar.

Der sommerliche Trend dürfte aber auch zum Anfang und Mitte der nächsten Woche weiterlaufen. Lars Dahlstrom von Kachelmannwetter erklärt, dass sogar Werte von 30 Grad in Teilen Deutschlands erreicht werden können. In Köln wird dies wohl nicht der Fall sein, der Schwerpunkt liegt eher im Südwesten. Generell deuten die Modelle aber darauf hin, dass für die Jahreszeit außergewöhnlich warme Luftmassen weit nach Norden Europas vordringen.