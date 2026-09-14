„Das war es dann wohl“Spätsommer mit fast 30 Grad in Köln – dann kommt der Herbst

Während das Wochenende in Köln sehr wechselhaft war, startet mit Beginn der neuen Woche noch einmal der Sommer. Am Freitag (11. September) und Sonntag regnete es, nur der Samstag verwöhnte das Rheinland mit Sonne. Am Sonntag gab es dann so viel ergiebigen Niederschlag, dass alle Open-Air-Veranstaltungen ins Wasser fielen. Erst gegen Abend lockerte es in Köln wieder auf und die Sonne zeigte sich.

Kalt war es am Sonntag nicht, und auch am Montag liegen die Werte noch einmal bei 23 bis 24 Grad. In höheren Lagen wird es maximal 19 Grad warm. Es ist deutlich freundlicher als am Sonntag, auch wenn es am Nachmittag erneut schwache Schauer geben kann. In der Nacht zu Dienstag kühlt es ab auf 13 bis 17 Grad.

Wetter in Köln: Woche startet im Rheinland freundlich

Der Dienstag wird nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein schöner Tag. Es ist heiter bis wolkig, die Temperaturen steigen nach Auskunft des DWD-Meteorologen in Köln bis auf 29 Grad. Die 30-Grad-Marke wird wohl nicht geknackt, aber es zeigt sich der Spätsommer noch einmal in voller Ausprägung.

Danach kommt jedoch eine Kaltfront nach Nordrhein-Westfalen. „Es scheint so, als wenn es das mit dem Sommer war“, so der Experte. Schon in der Nacht zu Mittwoch gibt es Schauer, kurze Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Auch der meteorologische Dienst Kachelmannwetter spricht von ein paar „kräftigen Gewittern“ im Zuge der nahenden Kaltfront, die von NRW bis nach Mecklenburg-Vorpommern durchziehen können.

Am Mittwoch ist tagsüber mit maximal 20 Grad fast 10 Grad kälter als am Vortag. Es gibt immer wieder Regen. Es ist wechselhaft und kann erneut Gewitter geben. Der DWD spricht von „Aprilwetter“ im September.

Dienstag wird wohl letztes Sommer-Gastspiel in NRW

Deutlich kälter wird es auch in der Nacht zu Donnerstag, höchstens 10 Grad werden für Köln vorhergesagt. Am Donnerstag geht es relativ unverändert weiter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Es soll bei um die 20 Grad tagsüber immerhin trocken bleiben. Abends kann aber Regen aufziehen. Es regnet dann auch in der Nacht zu Freitag, mit 12 Grad ist es in Köln aber nicht mehr ganz so kühl wie in der Nacht zuvor. Wechselhaft bleibt es auch tagsüber bei um die 20 Grad.

Wie es am Wochenende weitergeht, ist noch unklar. Der DWD-Meteorologe erklärt, dass die Wettermodelle eine große Bandbreite abbilden. Teilweise wird eine erneute Erwärmung vorhergesagt. So ist bei Wetter Online 24 Grad am Sonntag (20. September) zu sehen. Realistischer ist nach DWD-Auskunft allerdings, dass uns das herbstliche Wetter bis auf Weiteres erhalten bleibt.